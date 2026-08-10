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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat maliyetinde kırılım

        İnşaat maliyetinde kırılım

        İnşaat maliyet endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,45, yıllık yüzde 28,66 artış gösterdi. Aylık artış oranı, Kasım 2024'ten beri en düşük oranda gerçekleşti. Yıllık artış oranı ise Ekim 2025'ten bu yana ilk kez önceki aya göre geriledi

        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 10:30 Güncelleme:
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        İnşaat maliyetinde kırılım

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre endeks, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,66 yükseldi.

        Aylık artış oranı, Kasım 2024'ten beri en düşük oranda gerçekleşti. Yıllık artış oranı ise Ekim 2025'ten bu yana ilk kez önceki aya göre geriledi.

        İŞÇİLİK ENDEKSİ AYLIKTA NEGATİF GELDİ

        Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,68 artarken işçilik endeksi yüzde 1,66 azaldı.

        Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 27,78, işçilik endeksi yüzde 30,25 artış gösterdi.

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        Bina inşaatı maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,96, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,54 artış kaydetti.

        Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,44 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,49 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,78, işçilik endeksi yüzde 29,87 arttı.

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,15 azaldı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,06 artış görüldü.

        Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,57, işçilik endeksi yüzde 2,26 azaldı. Malzeme endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 27,79, işçilik endeksi yüzde 31,61 yükseldi.

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