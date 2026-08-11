Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!

        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!

        İzmir'de tam bir dehşet yaşandı. Olayda Nurten Kandemir, lösemi tedavisi gören zihinsel engelli oğlu Ahmet Barış Kandemir'i tabancayla vurarak öldürdükten sonra yaşamına son verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 14:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!

        İzmir'in Urla ilçesinde Nurten Kandemir (60), lösemi tedavisi gören zihinsel engelli oğlu Ahmet Barış Kandemir'i (19) tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, İskele Mahallesi 2090 Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde lösemi tedavisi gören ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Ahmet Barış Kandemir'i özel eğitim okuluna götürmek için eve giden servis personeli, onu kapıda göremeyince zile bastı.

        Kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenen personel, pencereden baktığında Nurten Kandemir ve oğlu Ahmet Barış Kandemir'i kanlar içinde gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nurten Kandemir ve Ahmet Barış Kandemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Polisin yaptığı incelemede, Nurten Kandemir'in tabancayla oğlunu vurup daha sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Cenazeler otopsi için morga götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Hastaneden açıklama
        Hastaneden açıklama
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Romantik gol kralı
        Romantik gol kralı
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
        'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Fenerbahçe tur için sahada!
        Fenerbahçe tur için sahada!
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        HÜRJET İngiltere’ye ihraç edilebilir!
        HÜRJET İngiltere’ye ihraç edilebilir!
        Alkol itirafı
        Alkol itirafı