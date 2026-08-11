Beşiktaş'ta Arthur Melo sürprizi!
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların, Juventus'ta forma giyen Brezilyalı orta saha Arthur Melo ile ilgilendiği öne sürüldü.
Beşiktaş için İtalya'dan sürpriz orta saha iddiası... İtalya basını, siyah-beyazlıların Arthur Melo için harekete geçtiğini duyurdu.
Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti'nin gözden çıkardığı Brezilyalı orta sahayı gündemine aldı.
Haberde ayrıca, Vincenzo Italiano'nun Fiorentina döneminden bu yana Arthur'u yakından tanıdığı ve oyuncuya büyük değer verdiği belirtildi.
Transfere kaynak yaratmak için bazı oyuncularıyla yollarını ayırmayı planlayan Juventus'un da Arthur'un ayrılığına oldukça sıcak baktığı ifade edildi.
Eylül 2020'de Juventus'un 80,6 milyon Euro'ya Barcelona'dan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcu, bekleneni veremedi.
Torino ekibi, hayal kırıklığı yaratan Arthur'u son 6 sezondur sırasıyla Liverpool, Fiorentina, Girona ve Gremio'ya kiralık olarak gönderdi.