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        Beşiktaş'ta Arthur Melo sürprizi!

        Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların, Juventus'ta forma giyen Brezilyalı orta saha Arthur Melo ile ilgilendiği öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 14:54 Güncelleme:
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        Beşiktaş için İtalya'dan sürpriz orta saha iddiası... İtalya basını, siyah-beyazlıların Arthur Melo için harekete geçtiğini duyurdu.

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        Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti'nin gözden çıkardığı Brezilyalı orta sahayı gündemine aldı.

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        Haberde ayrıca, Vincenzo Italiano'nun Fiorentina döneminden bu yana Arthur'u yakından tanıdığı ve oyuncuya büyük değer verdiği belirtildi.

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        Transfere kaynak yaratmak için bazı oyuncularıyla yollarını ayırmayı planlayan Juventus'un da Arthur'un ayrılığına oldukça sıcak baktığı ifade edildi.

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        Eylül 2020'de Juventus'un 80,6 milyon Euro'ya Barcelona'dan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcu, bekleneni veremedi.

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        Torino ekibi, hayal kırıklığı yaratan Arthur'u son 6 sezondur sırasıyla Liverpool, Fiorentina, Girona ve Gremio'ya kiralık olarak gönderdi.

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        Güncel piyasa değeri son 7 yılda 70 milyon Euro'dan 4 milyon Euro'ya gerileyen Arthur Melo, son olarak Gremio formasıyla 23 resmi maçta forma giyip 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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