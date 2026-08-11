4 büyük kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, son finansal tablolarını duyurdu. 4 kulübün toplam yükümlülükleri 1,5 milyar euro'yu aştı. Vergi öncesi net kar/zarar hesaplarına bakıldığında 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 döneminde kar eden tek kulüp Galatasaray oldu
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan finansal sonuçlarını açıkladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimlere göre; kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülüklerin toplanmasıyla kulüplerin güncel brüt borç durumları ortaya çıktı.
Galatasaray'ın borcu 26 milyar 724 milyon TL, Fenerbahçe'nin borcu 23 milyar 921 milyon TL, Beşiktaş'ın borcu 23 milyar 4 milyon TL, Trabzonspor'un borcu ise 11 milyar 416 milyon seviyesinde ortaya çıktı.
4 büyük kulübün toplam borcu güncel kurla 1,5 milyar euro'yu (85 milyar TL) aştı.
TEK KAR EDEN GALATASARAY, EN YÜKSEK ZARAR FENERBAHÇE'DE
1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 dönemine bakıldığında vergi öncesi net kar/zarar hesapları ise şöyle oluştu:
En yüksek zararı 4 milyar 26 milyon TL ile Fenerbahçe ederken, 4 kulüp arasında tek kar eden Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı kulüp dönemi 871 milyon 471 bin TL karla kapattı.