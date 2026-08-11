Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan finansal sonuçlarını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimlere göre; kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülüklerin toplanmasıyla kulüplerin güncel brüt borç durumları ortaya çıktı.

Galatasaray'ın borcu 26 milyar 724 milyon TL, Fenerbahçe'nin borcu 23 milyar 921 milyon TL, Beşiktaş'ın borcu 23 milyar 4 milyon TL, Trabzonspor'un borcu ise 11 milyar 416 milyon seviyesinde ortaya çıktı.

4 büyük kulübün toplam borcu güncel kurla 1,5 milyar euro'yu (85 milyar TL) aştı.

BEŞİKTAŞ 2025 2026 DEĞİŞİM (%) KISA VADELİ 10.907.049.030 12.675.032.042 16,2 UZUN VADELİ 6.013.460.292 10.329.475.079 71,8 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK 16.920.509.322 23.004.507.121 36,0 FENERBAHÇE 2025 2026 DEĞİŞİM (%) KISA VADELİ 12.333.037.036 12.795.019.173 3,7 UZUN VADELİ 5.901.732.498 11.126.356.727 88,5 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK 18.234.771.559 23.921.377.926 31,2 GALATASARAY 2025 2026 DEĞİŞİM (%) KISA VADELİ 15.445.674.781 19.374.339.550 25,4 UZUN VADELİ 16.339.937.291 7.349.575.756 -55,0 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK 31.785.612.072 26.723.915.306 -15,9 TRABZONSPOR 2025 2026 DEĞİŞİM (%) KISA VADELİ 12.500.752.162 7.932.257.534 -36,5 UZUN VADELİ 3.922.093.069 3.484.172.603 -11,2 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK 16.422.845.231 11.416.430.137 -30,5

TEK KAR EDEN GALATASARAY, EN YÜKSEK ZARAR FENERBAHÇE'DE

1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 dönemine bakıldığında vergi öncesi net kar/zarar hesapları ise şöyle oluştu:

En yüksek zararı 4 milyar 26 milyon TL ile Fenerbahçe ederken, 4 kulüp arasında tek kar eden Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı kulüp dönemi 871 milyon 471 bin TL karla kapattı.