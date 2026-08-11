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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 4 büyük kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı

        4 büyük kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı

        Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, son finansal tablolarını duyurdu. 4 kulübün toplam yükümlülükleri 1,5 milyar euro'yu aştı. Vergi öncesi net kar/zarar hesaplarına bakıldığında 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 döneminde kar eden tek kulüp Galatasaray oldu

        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 16:09 Güncelleme:
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        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı

        Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan finansal sonuçlarını açıkladı.

        Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimlere göre; kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülüklerin toplanmasıyla kulüplerin güncel brüt borç durumları ortaya çıktı.

        Galatasaray'ın borcu 26 milyar 724 milyon TL, Fenerbahçe'nin borcu 23 milyar 921 milyon TL, Beşiktaş'ın borcu 23 milyar 4 milyon TL, Trabzonspor'un borcu ise 11 milyar 416 milyon seviyesinde ortaya çıktı.

        4 büyük kulübün toplam borcu güncel kurla 1,5 milyar euro'yu (85 milyar TL) aştı.

        BEŞİKTAŞ 2025 2026 DEĞİŞİM (%)
        KISA VADELİ 10.907.049.030 12.675.032.042 16,2
        UZUN VADELİ 6.013.460.292 10.329.475.079 71,8
        TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK 16.920.509.322 23.004.507.121 36,0
        FENERBAHÇE 2025 2026 DEĞİŞİM (%)
        KISA VADELİ 12.333.037.036 12.795.019.173 3,7
        UZUN VADELİ 5.901.732.498 11.126.356.727 88,5
        TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK 18.234.771.559 23.921.377.926 31,2
        GALATASARAY 2025 2026 DEĞİŞİM (%)
        KISA VADELİ 15.445.674.781 19.374.339.550 25,4
        UZUN VADELİ 16.339.937.291 7.349.575.756 -55,0
        TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK 31.785.612.072 26.723.915.306 -15,9
        TRABZONSPOR 2025 2026 DEĞİŞİM (%)
        KISA VADELİ 12.500.752.162 7.932.257.534 -36,5
        UZUN VADELİ 3.922.093.069 3.484.172.603 -11,2
        TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK 16.422.845.231 11.416.430.137 -30,5

        TEK KAR EDEN GALATASARAY, EN YÜKSEK ZARAR FENERBAHÇE'DE

        1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 dönemine bakıldığında vergi öncesi net kar/zarar hesapları ise şöyle oluştu:

        En yüksek zararı 4 milyar 26 milyon TL ile Fenerbahçe ederken, 4 kulüp arasında tek kar eden Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı kulüp dönemi 871 milyon 471 bin TL karla kapattı.

        KULÜP VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR
        BEŞİKTAŞ 701 milyon 456 bin TL (-)
        FENERBAHÇE 4 milyar 26 milyon 170 bin TL (-)
        GALATASARAY 871 milyon 471 bin TL (+)
        TRABZONSPOR 1 milyar 814 milyon 810 bin TL (-)
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