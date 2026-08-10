Selahattin Paşalı'dan iddialara fotoğraflı yanıt

Çift, oradan da rotayı Bodrum'a çevirmişti. Geçtiğimiz günlerde Ortakent'teki bir plajda görüntülenen çiftin plajda yan yana gelmemesi ve birbirlerine olan mesafeli duruşu, aralarındaki soğukluğun devam ettiği iddialarına yol açmıştı.