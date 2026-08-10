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        Haberler Magazin Selahattin Paşalı'dan iddialara fotoğraflı yanıt

        Selahattin Paşalı'dan iddialara fotoğraflı yanıt

        Bodrum tatilinde mesafeli görüntülenen Selahattin ve Lara Paşalı çifti, haklarında çıkan iddialara romantik bir fotoğrafla yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 18:52 Güncelleme:
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        Oyuncu Selahattin Paşalı, eşi Lara Paşalı ile 2022 yılında dünyaevine girmiş ve aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına almıştı.

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        Nisan ayında evliliklerinde kriz yaşayan çift, aralarındaki sorunları aşmayı başarmıştı.

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        Sıkıntıları geride bıraktıklarını sosyal medya paylaşımlarıyla gösteren ikili, geçtiğimiz ay Yunanistan tatiline çıkmıştı.

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        Çift, oradan da rotayı Bodrum'a çevirmişti. Geçtiğimiz günlerde Ortakent'teki bir plajda görüntülenen çiftin plajda yan yana gelmemesi ve birbirlerine olan mesafeli duruşu, aralarındaki soğukluğun devam ettiği iddialarına yol açmıştı.

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        Çift, şu sıralar Yunanistan'ın Leros adasında tatil yapıyor. Selahattin Paşalı, paylaşımlarında eşiyle olan fotoğrafına da yer verdi.

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        Lara Paşalı da eşine kalp emojisiyle karşılık verdi. İkili, evliliklerine dair krizin devam ettiği yönündeki iddiaları böylelikle yalanlamış oldu.

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        #Selahattin Paşalı
        #Lara Paşalı
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