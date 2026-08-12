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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenler'de zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

        Esenler'de zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

        İstanbul Esenler'de bir minibüs ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 00:53 Güncelleme:
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        Esenler'de zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

        Esenler ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Hal Yolu Atışalanı Sapağı'nda Özcan Çakır yönetimindeki minibüs, trafikte makas atarak ilerlediği sırada aynı istikamette seyir halinde olan Bayram A'nın idaresindeki otomobil ve Muhammet K'nin kontrolündeki otomobile çarptı.

        Kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan minibüs, daha sonra devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre kazada, minibüs sürücüsü Özcan Çakır olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araç sürücüleri Bayram A. ve Muhammet K. ile araçlarda bulunan Furkan A, Harun K. ve Miraç A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

        Yaşamını yitiren sürücü Özcan Çakır'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Çakır'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

        Kaza nedeniyle bölgede yaşanan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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