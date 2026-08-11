Kadıköy’de restorandaki boşluktan iki kat aşağı düşen genç kızın vücudu yandı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte suşi yemek için restorana giden 17 yaşındaki İklim Nur Yılmaz, iddiaya göre zemindeki boşluktan iki kat aşağıdaki iş yerine düştü. Alt kattaki çay ocağının üzerine düşen genç kızın vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu.

MASANIN YANINDAKİ BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Shox Haber’den Uğur Alaattinoğlu’nun haberine göre, İklim Nur Yılmaz 4 arkadaşıyla birlikte Kadıköy’deki bir restorana gitti. Restorana girdikten sonra mekânın köşesinde bulunan masaya yönelen genç kız, iddiaya göre masanın hemen yanındaki kare şeklindeki boşluğun üzerine basınca dengesini kaybetti.

Boşluğun üzerinde ince bir tahta bulunduğu öne sürülürken, İklim Nur Yılmaz’ın bastığı anda yaklaşık iki kat aşağıdaki iş yerine düştüğü belirtildi.

REKLAM

ÇAY OCAĞININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

İklim Nur Yılmaz, alt katta bulunan butiğin çay ocağının üzerine düştü. Bu sırada çaydanlığın üzerine devrilmesi sonucu genç kızın vücudunda ikinci derece yanıklar meydana geldi.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olayın ardından İklim Nur Yılmaz ile ailesi, olayda sorumluluğu bulunduğunu düşündükleri kişilerden şikayetçi oldu.