İsmail Kartal'dan ayrılık sorusuna yanıt: Transfer komitemiz çalışıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sturm Graz'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, toplam 3-0'lık skorla play-off'a yükselmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, kazanılan tur bileti sonrası konuştu.

"DAHA FARKLI BİR SKOR OLABİLİRDİ"

İlk yarı dört tane net gol pozisyonumuz vardı, daha farklı skor olabilirdi. Önümüze bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne girmedik, Lyon ile oynayacağız ve iki maçımız var. Onun için çalışmalarımız devam edecek.

Ligdeki Gençlerbirliği maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Çok fazla ara yok, yoğun maç programı var. Oyuncuları ne kadar dinlendireceğiz? Bunun için de çalışacağız ve üstesinden geleceğiz.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALMAK İSTİYORUZ"

Taraftarımıza teşekkür ederim. Yine bizi desteklediler. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar ve olağanüstü destek veriyorlar. 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve onları mutlu etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak zordur ama üstesinden geleceğiz.

"FRED İÇİN TRANSFER KOMİTESİ ÇALIŞIYOR"

Fred konusu hakkında yönetimimiz ve transfer komitesi çalışıyor. Yönetim ile arasında bazı şeyler var. Bekleyelim bakalım ne olacak. Futbolda her an her şey değişebilir. Zamanımız var, bakalım ne olacak.