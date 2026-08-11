Bakan Çiftçi, mülki idare amirleri için sosyal medya rehberini duyurdu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan “Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi”nin mülki idare teşkilatının kullanımına sunulduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çiftçi, dijital mecralarda kurulan her cümlenin ve yapılan her paylaşımın, devletin temsil anlayışı ile vatandaşla kurulan güven bağının bir parçası olduğunu belirtti.

DİJİTAL İLETİŞİMDE ORTAK ANLAYIŞ

Rehberle sosyal medya kullanımından kriz iletişimine, bilgi güvenliğinden dezenformasyonla mücadeleye kadar birçok başlıkta ortak bir kurumsal yaklaşımın güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Çiftçi, “Bilgi çağında hız kadar doğruluğu, görünürlük kadar devlet ciddiyetini önemsiyoruz” dedi.

Çiftçi, rehberin mülki idare teşkilatına ve Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyerek hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.