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        Haberler Gündem Bakan Çiftçi, mülki idare amirleri için sosyal medya rehberini duyurdu

        Bakan Çiftçi, mülki idare amirleri için sosyal medya rehberini duyurdu

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile hazırlanan "Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi"yle kriz iletişiminden dezenformasyonla mücadeleye kadar dijital iletişimde ortak bir kurumsal anlayış oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 19:54 Güncelleme:
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        Sosyal medyada devlet ciddiyeti vurgusu

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan “Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi”nin mülki idare teşkilatının kullanımına sunulduğunu açıkladı.

        Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çiftçi, dijital mecralarda kurulan her cümlenin ve yapılan her paylaşımın, devletin temsil anlayışı ile vatandaşla kurulan güven bağının bir parçası olduğunu belirtti.

        DİJİTAL İLETİŞİMDE ORTAK ANLAYIŞ

        Rehberle sosyal medya kullanımından kriz iletişimine, bilgi güvenliğinden dezenformasyonla mücadeleye kadar birçok başlıkta ortak bir kurumsal yaklaşımın güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Çiftçi, “Bilgi çağında hız kadar doğruluğu, görünürlük kadar devlet ciddiyetini önemsiyoruz” dedi.

        Çiftçi, rehberin mülki idare teşkilatına ve Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyerek hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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        #sosyal medya
        #Mustafa Çiftçi
        #haberler
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