İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması
Galatasaray'ın deneyimli orta sahası İlkay Gündoğan, ara transfer döneminde ayrılmayacağını açıkladı. Geleceğiyle ilgili konuşan 35 yaşındaki oyuncu, ""Transfer haberleri doğru değil. Kışın ötesinde de burada kalmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." dedi.
Giriş: 12 Ekim 2026 - 00:11 Güncelleme:
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Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı öncesi İspanyol basınından Mundo Deportivo'ya konuştu.
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Deneyimli orta saha oyuncusu, devre arasında takımdan ayrılacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
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"BURADA KALMAK İSTİYORUM"
İlkay Gündoğan, "Bu sezon pek fazla forma giymiyor. Transfer söylentileri hakkında ne söyleyebilir?" sorusunun ardından, "Transfer haberleri doğru değil. Kışın ötesinde de burada kalmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." yanıtını verdi.