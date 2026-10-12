İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması

"BURADA KALMAK İSTİYORUM"

İlkay Gündoğan, "Bu sezon pek fazla forma giymiyor. Transfer söylentileri hakkında ne söyleyebilir?" sorusunun ardından, "Transfer haberleri doğru değil. Kışın ötesinde de burada kalmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." yanıtını verdi.