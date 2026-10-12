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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması

        İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması

        Galatasaray'ın deneyimli orta sahası İlkay Gündoğan, ara transfer döneminde ayrılmayacağını açıkladı. Geleceğiyle ilgili konuşan 35 yaşındaki oyuncu, ""Transfer haberleri doğru değil. Kışın ötesinde de burada kalmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 00:11 Güncelleme:
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        Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı öncesi İspanyol basınından Mundo Deportivo'ya konuştu.

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        Deneyimli orta saha oyuncusu, devre arasında takımdan ayrılacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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        "BURADA KALMAK İSTİYORUM"

        İlkay Gündoğan, "Bu sezon pek fazla forma giymiyor. Transfer söylentileri hakkında ne söyleyebilir?" sorusunun ardından, "Transfer haberleri doğru değil. Kışın ötesinde de burada kalmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." yanıtını verdi.

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        35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'da bu sezon 2 maçta 11 dakika süre buldu.

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        #İlkay Gündoğan
        #galatasaray
        #süper lig
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