8 ayda 81 ilde 7 bin 818 operasyon!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, Adalet Bakanlığının koordinasyonunda 81 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerinin hedef alındığını belirtti.

8 AYDA 81 İLDE 7.818 OPERASYON

"8 ayda 81 ilimizde 7.818 operasyon gerçekleştirdik, milyarlarca liralık suç varlığına el koyduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; milletimizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz. Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda, 81 ilimizde Cumhuriyet başsavcılıklarımız, MİT Başkanlığımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız, MASAK ile VDK Başkanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızın iş birliğiyle Şubat-Eylül 2026 döneminde yürütülen adli soruşturmalar kapsamında, ⁠7.818 operasyon gerçekleştirildi. ⁠70.853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. ⁠32.882 şüpheli tutuklandı. ⁠15.826 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

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Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarına ve malvarlıklarına da müdahale edildi. Mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildi. Soruşturmalar neticesinde, piyasa değeri 30 milyar TL'yi aşan uyuşturucu madde ele geçirildi. 1,4 milyar TL, 17 milyon avro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit para ele geçirildi. ⁠9.030 taşınmaz, 1.556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. ⁠803 şirket ve işletmeye adli işlem gerçekleştirildi. 38.058 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma, bloke konuldu.⁠ ⁠28.245 yasa dışı bahis-kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütü hesaplarına yönelik erişim engeli getirildi.

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Bu mücadelede büyük bir özveriyle görev yapan Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, MİT Başkanlığımıza, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza, MASAK'a, Vergi Denetim Kuruluna ve emeği geçen tüm kamu kurumlarımıza ve görevlilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, suç ve suçluyla mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz."