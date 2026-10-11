Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.265,98 %0,43
        DOLAR 49,3088 %0,10
        EURO 55,2492 %-0,20
        GRAM ALTIN 6.644,78 %1,51
        BITCOIN 83.095,00 %0,15
        FAİZ 39,59 %-0,40
        GÜMÜŞ GRAM 96,37 %2,79
        GBP/TRY 65,3129 %-0,08
        EUR/USD 1,1200 %-0,10
        BRENT PETROL 102,90 %0,30
        ÇEYREK ALTIN 10.864,21 %1,51
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Turistik Doğu Ekspresi'nde kış sezonu bilet satış tarihi belli oldu

        Turistik Doğu Ekspresi'nde kış sezonu bilet satış tarihi belli oldu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonunda Ankara-Kars-Ankara hattında toplam 70 sefer gerçekleştireceğini bildirdi. Uraloğlu, Ankara-Kars yönündeki seferlerin 21 Aralık 2026'da, Kars-Ankara yönündeki seferlerin ise 23 Aralık 2026'da başlayacağını belirterek bireysel bilet satışlarının 26 Ekim'de başlayacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 14:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satış tarihi belli oldu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2026-2027 sezonuna ilişkin açıklamada bulundu. Demiryolu seyahatini Anadolu’nun tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle buluşturan Turistik Doğu Ekspresi’nin yeni sezonda da yolcularını ağırlayacağını belirten Uraloğlu, “Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış sezonunda her iki yönde 35’er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars yönündeki seferlerimiz 21 Aralık 2026-10 Mart 2027, Kars-Ankara yönündeki seferlerimiz ise 23 Aralık 2026-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.” ifadelerini kullandı.

        Ankara’dan Pazartesi, Çarşamba ve Cuma Günleri Hareket Edecek

        Sefer günlerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, “Ankara-Kars yönünde trenlerimiz pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars-Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Ankara-Kars yönünde son seferimizi 10 Mart 2027’de, Kars-Ankara yönünde ise 12 Mart 2027’de gerçekleştireceğiz.” dedi.

        REKLAM

        Beş Noktada Gezi Molası

        Turistik Doğu Ekspresi’nin gezi amaçlı duruşlarıyla yolculara güzergâh üzerindeki şehirleri görme imkânı sunduğunu belirten Uraloğlu, “Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapacağız. Yolcularımız böylece tren yolculuğunun yanı sıra Anadolu’nun tarihi ve kültürel değerlerini de yerinde görme fırsatı bulacak.” dedi.

        Her Yataklı Vagonda 10 Kompartıman

        Trenin yataklı ve yemekli vagonlardan oluşacağını belirten Uraloğlu, “Her yataklı vagonda 10 kompartıman, her kompartımanda ise 2 yatak bulunuyor. Bir yataklı vagonumuz toplam 20 yolcu kapasitesine sahip. Trenimizde ayrıca bir yemekli vagon da hizmet verecek.” açıklamasında bulundu.

        REKLAM

        Bireysel Bilet Satışları 26 Ekim’de Başlayacak

        Bilet satışlarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, “Bireysel yolcularımız için bilet satışlarını 26 Ekim 2026 tarihinde başlatacağız. Biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından temin edilebilecek.” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Turistik Doğu Ekspresi
        #ekonomi
        #doğu ekspresi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        12 ile kuvvetli sağanak uyarısı
        12 ile kuvvetli sağanak uyarısı
        Sigara satışına yönelik düzenlemeyle ilgili yeni açıklama
        Sigara satışına yönelik düzenlemeyle ilgili yeni açıklama
        Korkunç şüphe! 8 yaşındaki Oğuzhan'ı dayısı 6.kattan attı iddiası!
        Korkunç şüphe! 8 yaşındaki Oğuzhan'ı dayısı 6.kattan attı iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satış tarihi belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satış tarihi belli oldu
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Park etme sırasında facia! Çarptığı kocası hayatını kaybetti!
        Park etme sırasında facia! Çarptığı kocası hayatını kaybetti!
        Mourinho'dan olay protesto!
        Mourinho'dan olay protesto!
        Beşiktaş'ın Kocaelispor 11'i
        Beşiktaş'ın Kocaelispor 11'i
        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı!
        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı!
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        "Yürüyecek hali yok!"
        "Yürüyecek hali yok!"
        "Bana 'Yıldız olamazsın' dediler"
        "Bana 'Yıldız olamazsın' dediler"
        Umut ışığı yandı
        Umut ışığı yandı
        Üniversitenin kurallarına isyan etti
        Üniversitenin kurallarına isyan etti
        İkinci çocuğunu dünyaya getirdi
        İkinci çocuğunu dünyaya getirdi
        Eski eşinden açıklama
        Eski eşinden açıklama
        Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1.5 milyar TL daha bulundu!
        Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1.5 milyar TL daha bulundu!
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!