Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Kocaelispor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Orkun Kökçü ve 31'de Dusan Vlahovic (p) kaydetti. Kocaelispor'un tek golü ise 21. dakikada Show'dan geldi.

CERNY SAKATLANDI

Mücadelenin 39. dakikasında Vaclav Cerny, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Çek futbolcuun yerine İlhan Fakılı oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından son 5 maçın 4'ünü kazanan Beşiktaş 15 puana yükseldi. Kocaelispor ise 12 puanda kaldı.

Ligin 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Kocaelispor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Djalo'nun ara pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Trossard'ın şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen, ayaklarıyla topu çıkardı.

18. dakikada Beşiktaş golü buldu. Orta sahadaki Murillo'nun savunmanın arkasına attığı pasa sağ kanattan Cerny hareketlendi. Çek futbolcunun sağ çaprazdan ceza sahası çizgisinin gerisine çıkardığı pasa gelişine yerden düzgün bir vuruş çıkaran Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

20. dakikada Kocaelispor atağında ceza sahası dışından sağ çaprazdan Sissoho'nun sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü ve ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

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25. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Agyei'nin kafa pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Sissoho'nun sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Nübel'in yüzüne çarptı ve kornere gitti.

27. dakikada Kocaelispor beraberliği sağladı. Soldan kullanılan kornerde Uğur Kaan Yıldız'ın kale önüne yaptığı ortada kaleci Nübel topu yumrukla uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak Agyei'nin sırtına çarptı ve boşta kaldı. Altıpas içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Show'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-1.

29. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ taraftan Cerny'nin kullandığı kornerde Djalo, Tayfur Bingöl'le mücadelesinde yerde kalırken hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi. 31'inci dakikada Vlahovic'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak sağ köşeden filelere gitti: 2-1.

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Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1'lik üstünlükle kapattı.

İkinci yarıya Kocaelispor hızlı başladı. 48'inci dakikada gelişen atakta savunmanın arkasına sarkan Metehan Altunbaş, kale önünde topa vurmak istedi ancak kaleci Nübel araya girdi. Metehan, altıpas içinde Nübel'in kontrol edemediği ve boşta kalan meşin yuvarlağı tamamlamak istedi ancak top üst direğe çarparak auta çıktı.

51. dakikada Miretti'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İlhan Fakılı'nın sert şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52. dakikada ceza yayının sağından İlhan Fakılı'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yan direkten döndü. Dönen topu sol çaprazda önünde bulan Trossard'ın üst üste iki şutunda bu kez kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.