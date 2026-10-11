Rusya-Ukrayna arasında enerji ateşkesi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada, taraflar arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta derhal geçerli olmak üzere enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da anlaşmaya vardı, bunu bozmayın" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklaması, Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarına ilişkin eleştirilerinin ardından geldi. ABD Başkanı, saldırıların sürmesi nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy eleştirerek, "Bence Ukrayna’nın yeni bir devlet başkanı seçmesinin vakti geldi" ifadelerini kullanmıştı.