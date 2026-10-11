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        Haberler Magazin Çağatay Ulusoy'dan Bulgaristan'daki köyüne ziyaret

        Çağatay Ulusoy'dan Bulgaristan'daki köyüne ziyaret

        Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, annesi Refiye Ulusoy ve babası Aylin Ulusoy ile birlikte Bulgaristan'daki köyleri Beli Lom'u ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 16:59 Güncelleme:
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        Baba tarafından Bulgaristan göçmeni olan Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz yılın haziran ayında çifte vatandaşlık işlemleri için Bulgaristan'a gitmişti.

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        2025 yılında Bulgaristan vatandaşlığı aldığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Ulusoy, bu kez ailesinin köklerinin uzandığı toprakları ziyaret etti.

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        Oyuncu; annesi Refiye Ulusoy ve babası Aylin Ulusoy ile birlikte, Bulgaristan Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Razgrad'ın Duranköy (Beli Lom) köyüne gitti.

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        Ziyaret sırasında sevenleriyle de bir araya gelen Ulusoy, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmadı. Ünlü oyuncuyla çekilen fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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        İstanbul'da doğup büyüyen oyuncunun annesi Refiye Ulusoy Boşnak, babası Aylin Ulusoy ise Bulgaristan kökenlidir.

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        #Çağatay Ulusoy
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