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        Haberler Gündem İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!

        İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!

        Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden Malta bayraklı 'IVYAN' isimli gemi, makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde sürüklendi. Olayın ardından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınırken, bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 20:13 Güncelleme:
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        İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik çift yönlü durduruldu

        Olay, saat 19.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden 107 metre boyundaki 'IVYAN' isimli Malta bayraklı gemi, makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait EGM-4, TAHLİSİYE-2, TAHLİSİYE-9 botu, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 römorkörleri sevk edildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alınırken, ekiplerin gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bulgaristan’dan İtalya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle demir atan IVYAN isimli kimyasal tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-4, TAHLİSİYE-2, TAHLİSİYE-9 Botumuz, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.

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        #istanbul boğazı
        #haberler
        #gemi trafiği
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