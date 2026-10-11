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        Beşiktaş Dolmabahçe'de kaybetmiyor!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon iç sahada oynadığı tüm maçları kazanmasını bildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 21:36 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 2-1 yenerek puanını 15'e yükseltti ve ligde ikinci sıraya yükseldi.

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        ORKUN KÖKÇÜ LİGDEKİ 2. GOLÜNÜ ATTI

        Müsabakada gol perdesini açan Orkun Kökçü, Süper Lig'deki 2. golünü kaydetti.

        Bu sezon ligdeki ilk golünü Diyarbakır deplasmanında Amed Sportif Faaliyetler karşısında atan Orkun Kökçü, toplamda ise 5. golüne ulaştı.

        Orkun, bu sezonki Avrupa serüveninde ise Midtjylland (2) ve Kauno Zalgiris ağlarını havalandırdı.

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        VLAHOVIC GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ

        Beşiktaş'ın Sırp santrforu Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşısında da gollerine devam etti.

        Karşılaşmanın 31. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Vlahovic, takımını 2-1 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

        Ligde görev aldığı son 4 maçta da fileleri havalandıran Vlahovic, toplamda 6 gole ulaştı. İlk gollerini Çorum FK maçında hat-trick yaparak atan siyah-beyazlı oyuncu, daha sonra görev aldığı Fenerbahçe ve Amed Sportif Faaliyetler müsabakalarının ardından Kocaelispor'u da boş geçmedi.

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        DOLMABAHÇE'DE YİNE KAZANDI

        Beşiktaş, bu sezon iç sahada aldığı sonuçlarla Dolmabahçe'yi rakipleri için zorlu hale getirmeyi başardı.

        Taraftarı karşısında oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş'ın eli boş gönderdiği son takım Kocaelispor oldu.

        Siyah-beyazlılar, ligde ve Avrupa'da oynadığı 4'er maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.

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        Ligde Eyüpspor, Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK'nin ardından Kocaelispor'u yenen Beşiktaş, Avrupa'da da Midtjylland, Hradec Kralove, Kauno Zalgiris ve Olimpik Marsilya'yı yendi.

        Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda 21 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

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        CERNY OYUNA DEVAM EDEMEDİ

        Beşiktaş'ta Çek futbolcu Vaclav Cerny, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

        Karşılaşmanın 38. dakikasında rakip yarı alanda kendini yere bırakan siyah-beyazlı oyuncuya saha içinde hemen müdahale eden sağlık ekibi, teknik heyete Cerny'nin oyundan alınması gerektiğini işaret etti.

        Teknik direktör Vincenzo Italiano da 39. dakikada Cerny'yi oyundan alarak İlhan Fakılı'yı sahaya sürdü.

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        KOCAELİSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 13 MAÇA ÇIKTI

        Beşiktaş, Kocaelispor ile ligde oynadığı son 13 maçın 12'sinden galip ayrıldı.

        Rakibine son olarak 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 kaybeden siyah-beyazlılar, o tarihten bu yana oynadığı mücadelelerde 12 galibiyet, 1 de beraberlik yaşadı.

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        #beşiktaş
        #Kocaelispor
        #süper lig
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