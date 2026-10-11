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        Haberler Dünyadan Penelope Cruz'dan Javier Bardem açıklaması: Çok sık birlikte çalışmak istemiyoruz

        Penelope Cruz'dan Javier Bardem açıklaması: Çok sık birlikte çalışmak istemiyoruz

        Eşi Javier Bardem'le birlikte dokuzuncu filmini çeken Penelope Cruz, "İlişkimizi korumak için çok sık birlikte çalışmak istemiyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 16:22 Güncelleme:
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        "Pek birlikte çalışmak istemiyoruz"

        Penelope Cruz, eşi Javier Bardem ile birlikte rol aldıkları yeni dramatik gerilim filmi 'Bunker' hakkında açıklamalarda bulundu.

        Oscar ödüllü oyuncular, senaryosunu Florian Zeller'in yazdığı ve aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstlendiği yeni filmde başrol oynuyorlar.

        Londra'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Cruz, gerçek hayattaki eşiyle kurgusal olarak bir çifti canlandırmanın kendisi ve Bardem için büyük bir karar olduğunu, çünkü "çok sık birlikte çalışmamayı" tercih ettiklerini itiraf etti.

        "BİRLİKTE ÇALIŞMAK ÇOK RİSKLİ"

        "Bunu biraz düşündük çünkü elbette, ikimiz de Florian'ı çok sevdiğimiz için bu çok cazip geldi" diyen Cruz, "Onun çalışmalarını çok seviyoruz, ama ilişkimizi korumak için çok sık birlikte çalışmayacağımızı hep söyledik. Bence çok sık birlikte çalışmak çok riskli olurdu" diye ekledi.

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        “Senaryoyu okuduğumuzda ve onunla konuştuğumuzda birbirimize baktık ve hayır dememiz için hiçbir sebep göremedik” ifadesini kullanan İspanyol yıldız, "İkimiz de bunu yapmak istedik ve Florian'ın gerçek ilişkimizden herhangi bir şeyi filme zorla sokmaya veya manipüle etmeye çalışmayacağını biliyorduk" dedi.

        "KAVGA SAHNESİ BİZİ ETKİLEDİ"

        Cruz, filmdeki büyük kavga sahnesinin üç gün süren çekimlerinden bir hafta öncesini şöyle anlattı: Bir şeyler olmaya başladı ve kendimi garip hissetmeye başladım. Elbette, bunun sebebi o sahnenin gelecek olmasıydı. Ama ben hep kendi kendime 'Bu mümkün değil, o sahnenin gelmesi olamaz' diyordum. Artık bunun bizi etkilemesine izin vermeyecek kadar büyüdük, ama yine de bizi etkiledi.

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        Penelope Cruz ve Javier Bardem, bugüne dek 'Jamón Jamón' (1992), 'El amor perjudica seriamente la salud' (1996), 'Live Flesh' (1997), 'No News From God' (2001), 'Vicky Cristina Barcelona' (2008), 'The Counselor' (2013), 'Loving Pablo' (2017), 'Everybody Knows' (2018) filmlerinde birlikte rol aldı.

        Cruz ve Bardem ikilisi, 2007'de ilişki yaşamaya başladı ve 2010'da evlendi. Çiftin iki çocuğu var.

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        #Penélope Cruz
        #Javier Bardem
        #sinema
        #film
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