"İSYANLARDAYIM"

Kıyafet konusunda da oldukça katı kısıtlamalar bulunduğunu dile getiren Atacan, "İsyanlardayım. Sadece siyah renkte giyinebiliyoruz, başka renk yasak. Lacivert ve gri de yasak" diyerek yaşadığı şaşkınlığı, "Kendimi liseye dönmüş gibi hissettim" sözleriyle ifade etti.