Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Mert Aydın (Milliyet): Fenerbahçe’de orta saha, top kaybı konusunda büyük sıkıntı yaşarken Asensio gol dışında oyunun içine giremedi. İspanyol oyuncunun çıkıp İrfan Can’ın maça dahil olmasıyla dengeyi yeniden buldu Fenerbahçe. Zaten onun golü de Fenerbahçe’nin galibiyeti netleştirmesini sağladı.

Fenerbahçe’nin hafta içinde Aston Villa maçı var. Hocanın ve oyuncuların bunu düşünmesini anlayabiliyorum. Ama hiçbir maç gol atıp üstüne yatarak kazanılamıyor. Fenerbahçe, o riski eline alarak oynadı tüm maçı.

3 puan geldi ama gerekli dersleri çıkarması lazım hocanın. Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde maçlar bitmiyor. Hepsinin öncesinde sonrasında sıkıntı yaşanacaksa, Fenerbahçe için işler hiç de kolay olmayacak.