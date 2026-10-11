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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Vincenzo Italiano: Yumruk olayları kabul edilemez!

        Vincenzo Italiano: Yumruk olayları kabul edilemez!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 22:02 Güncelleme:
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        "Yumruk olayları kabul edilemez!"

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

        "MİLLİ ARA SONRASI DÖNÜŞLER ÇOK ZOR OLUYOR"

        Maçın çok zor olacağını biliyorduk. Milli ara dönüşleri maçlar zor oluyor. Futbolcularınızla 3 hafta bir arada olamıyorsunuz. 17 oyuncu yolladık milli takıma. Cuma gelen oldu. İlk yarı iyi oynadık ama ikinci yarı acı çektik. Bunlar olabilir, yapacak bir şey yok. Milli aralardan dönüşler çok zor oluyor. Daha önce başıma geldi, kağıt üstünde kolay kazanılacak maçları kaybettim İtalya'da. Bugün çok değerli 3 puan aldık. Ligde ilerlemeye devam ediyoruz. Perşembe günü önemli bir Avrupa maçı var, ona hazırlanmalıyız.

        "HARİKA TARAFTARLARA SAHİBİZ"

        Bugün maçtan sonra direkt içeri girdim. Çok yorgundum. Ayakta zor durabiliyorum. Hemen içeri girip sıcak duş almak istedim. Taraftarlarımız her türlü övgüyü hak ediyor. Harika bir taraftara sahibiz. Oyuncularım da her türlü övgüyü hak ediyor. Taraftarla çok iyi iş çıkarıyorlar. Buradaki her maçta tüylerim diken diken oluyor. İçerideki tüm maçları kazandıysak bu taraftarlarımız sayesinde, bize ekstra güç sağlıyorlar. Böyle devam etmeliyiz. İç sahada hiç hata yapmıyoruz ama deplasmanları düzeltmeliyiz. Bunu düzeltmeliyiz.

        "YUMRUĞUN CEZASIZ KALMASINI ŞAŞKINLIKLA KARŞILIYORUM"

        Şu ana kadar ben maçtan sonra hakem hakkında konuşmayı seven biri değilim. Ancak, iki maçta başımıza gelen yumruk olayları kabul edilemez; bunların cezasız kalmasını şaşırarak izliyorum. Bunlar sahada olmaması gereken şeyler. Nasıl oluyor bilmiyorum, anlayamıyorum ama sahada olmaması gereken şeyler. Yumruklar cezasız kaldı. İptal edilen goller, penaltılardan konuşmuyorum, bunlar olabilir. Yumruk başka bir şey. Cezasız kalmasını şaşkınlıkla karşılıyorum.

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