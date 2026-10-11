İLK DÜDÜK ÇALDI

Beşiktaş Kocaelispor maçı canlı anlatım - Maç Skoru ve Önemli Pozisyonlar (Süper Lig)
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar milli ara dönüşü lige 3 puanla başlayıp zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Körfez ekibi Kocaelispor da güçlü rakibinden puan veya puanlar almayı hedefliyor. İki takım da ilk 6 haftada 4'er galibiyet ve 2'şer mağlubiyetle 12 puan topladı. Beşiktaş Kocaelispor maçına dair tüm detaylar haberimizde...
Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanyol Juan Martinez Munuera oldu. Munuera'ya AVAR'da Hüseyin Aylak eşlik edecek
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İKİ TAKIM DA 12 PUANDA
Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, milli araya 12 puan ve averajla 3. sırada girdi.
Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ise rakibi gibi 4 kez galip gelirken, 2 müsabakadan ise puansız ayrıldı ve 12 puanla 4. basamakta yer aldı.
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TEK EKSİK RASHICA
Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor.
Siyah-beyazlılarda sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Milot Rashica, formasından yaklaşık 1 ay uzak kalacak.
Rashica, ülkesi Kosova'nın 4 Ekim'de Avusturya ile karşı karşıya geldiği mücadelede sakatlanmıştı.
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KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Kocaelispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Ligde Çorum FK, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler karşısında sarı kart gören tecrübeli orta saha oyuncusu, yeşil-siyahlılarla oynanacak müsabakada bir kart daha görmesi halinde Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.
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İSTANBUL'DA 7'DE 7 YAPTI
Kocaelispor ile yarın kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de "Dolmabahçe"de oynadığı 7 maçı da kazandı.
Avrupa kupalarında Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yi (3-0) mağlup etti.
İç sahada yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 19 gol atarken 3 gole engel olamadı. Beşiktaş, Kocaelispor'u yenerek evindeki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.