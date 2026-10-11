Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Kocaelispor maçı canlı anlatım - Maç Skoru ve Önemli Pozisyonlar (Süper Lig)
        Canlı

        Beşiktaş Kocaelispor maçı canlı anlatım - Maç Skoru ve Önemli Pozisyonlar (Süper Lig)

        Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar milli ara dönüşü lige 3 puanla başlayıp zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Körfez ekibi Kocaelispor da güçlü rakibinden puan veya puanlar almayı hedefliyor. İki takım da ilk 6 haftada 4'er galibiyet ve 2'şer mağlubiyetle 12 puan topladı. Beşiktaş Kocaelispor maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 09:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Heyecan sürüyor!

        STAT: Tüpraş Stadyumu

        HAKEM: Abdullah Buğra Taşkınsoy

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, Körfez temsilcisi karşısında kazanarak gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçına kayıpsız çıkmayı hedefliyor.

        İLK DÜDÜK ÇALDI

        1' Beşiktaş - Kocaelispor karşılaşmasında ilk düdük geldi...

        İLK 11'LER BELLİ OLDU

        Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Miretti, Cerny, Trossard, Vlahovic.

        Kocaelispor: Serhat, Uğur, Emir, onur, Sjow, Tayfur, Berkan, Susoho, Metehan, Gonçalo, Agyei.

        VAR'DA İSPANYOL HAKEM

        Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanyol Juan Martinez Munuera oldu. Munuera'ya AVAR'da Hüseyin Aylak eşlik edecek

        İKİ TAKIM DA 12 PUANDA

        Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, milli araya 12 puan ve averajla 3. sırada girdi.

        Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ise rakibi gibi 4 kez galip gelirken, 2 müsabakadan ise puansız ayrıldı ve 12 puanla 4. basamakta yer aldı.

        TEK EKSİK RASHICA

        Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor.

        Siyah-beyazlılarda sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Milot Rashica, formasından yaklaşık 1 ay uzak kalacak.

        Rashica, ülkesi Kosova'nın 4 Ekim'de Avusturya ile karşı karşıya geldiği mücadelede sakatlanmıştı.

        REKLAM

        KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ CEZA SINIRINDA

        Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Kocaelispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        Ligde Çorum FK, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler karşısında sarı kart gören tecrübeli orta saha oyuncusu, yeşil-siyahlılarla oynanacak müsabakada bir kart daha görmesi halinde Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

        İSTANBUL'DA 7'DE 7 YAPTI

        Kocaelispor ile yarın kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de "Dolmabahçe"de oynadığı 7 maçı da kazandı.

        Avrupa kupalarında Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yi (3-0) mağlup etti.

        İç sahada yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 19 gol atarken 3 gole engel olamadı. Beşiktaş, Kocaelispor'u yenerek evindeki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #beşiktaş
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        8 ayda 81 ilde 7 bin 818 operasyon!
        8 ayda 81 ilde 7 bin 818 operasyon!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Rusya-Ukrayna arasında enerji ateşkesi
        Rusya-Ukrayna arasında enerji ateşkesi
        12 ile kuvvetli sağanak uyarısı
        12 ile kuvvetli sağanak uyarısı
        Sigara satışına yönelik düzenlemeyle ilgili yeni açıklama
        Sigara satışına yönelik düzenlemeyle ilgili yeni açıklama
        Korkunç şüphe! 8 yaşındaki Oğuzhan'ı dayısı 6.kattan attı iddiası!
        Korkunç şüphe! 8 yaşındaki Oğuzhan'ı dayısı 6.kattan attı iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satış tarihi belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satış tarihi belli oldu
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti
        "Pek birlikte çalışmak istemiyoruz"
        "Pek birlikte çalışmak istemiyoruz"
        Mourinho'dan olay protesto!
        Mourinho'dan olay protesto!
        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı!
        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı!
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        "Yürüyecek hali yok!"
        "Yürüyecek hali yok!"
        "Bana 'Yıldız olamazsın' dediler"
        "Bana 'Yıldız olamazsın' dediler"
        Umut ışığı yandı
        Umut ışığı yandı
        Üniversitenin kurallarına isyan etti
        Üniversitenin kurallarına isyan etti
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!