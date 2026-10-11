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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir. Yol arkadaşlığımız köklü tarihin, zengin kültürün, güçlü gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Türkiye olarak 'Dilde, fikirde, işte birlik' mefkuremizi bu ay sonunda Ankara'da 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ile daha öteye taşımayı hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 11:17 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzlerce genci Kocaeli'de bir araya getiren 'Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na bir video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında, müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz" dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, 'Ortak Miras, Tek Yürek' temasıyla 9-11 Ekim arasında düzenlenen ve Türk dünyasından yüzlerce gencin bir araya geldiği Türk Dünyası Gençlik Buluşması’na bir video mesaj gönderdi.

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        "ORTAK MİRAS TEK YÜREK"

        Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıymetli misafirler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. 'Türk Dünyası Gençlik Buluşması' programının, gençlerimiz başta olmak üzere hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

        Mayıs ayındaki gençlik buluşmamızda müjdesini bizzat verdiğim bu etkinliğin Kocaeli'nde tertiplenmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Türk Dünyasının farklı köşelerinden organizasyona teşrif eden genç kardeşlerime Hoş geldiniz diyor, onların şahsında dost ve kardeş halklarımızın tamamına selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum.

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        'Ortak Miras Tek Yürek' şiarıyla Türk Dünyasının gençlerini bir araya getiren AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızı, programda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

        'ORTAKLIĞIMIZ HARİTALARIN ÇİZDİĞİ SINIRLARIN ÖTESİNDE'

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.

        Anadolu'nun evlatlarıyla Türk Dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında, müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        'DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK'

        Erdoğan mesajının sonunda "Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13’üncü Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.

        Bu düşüncelerle Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın hayırlara vesile olmasını diliyor; hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla" dedi.

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        #AK Parti
        #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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