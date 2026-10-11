Çaresiz hastalıklar için umut ışığı yandı

♦ KANSER
Türkiye'de her yıl 211 bin ila 240 bin arasında kişiye kanser tanısı konuluyor. Bu veri, ülkemizde her 358 ila 407 kişiden birine yıl içinde kanser teşhisi konduğu anlamına geliyor. Dünya genelinde ise yıllık yeni vaka sayısı yaklaşık 20 milyonu buluyor. Dünya geneli nüfusa oranlandığında, kanser görülme sıklığının Türkiye'deki verilerle oldukça yakın seyrettiği görülüyor.
♦ DİYABET
Ülkemizde ilaç kullanan 9,6 milyon diyabet hastası bulunuyor. Bu veri, yaklaşık her 9 kişiden birinin bu hastalıkla mücadele ettiğini gösteriyor. Dünya geneline bakıldığında ise 830 milyon kişinin diyabetten muzdarip olduğu göze çarpıyor. Küresel ölçekteki bu tablo, dünya genelindeki görülme sıklığının da tıpkı Türkiye'deki gibi her 9 kişide 1 oranına karşılık geldiğini ortaya koyuyor.
♦ ALZHEIMER
Yaşlı nüfusun artışıyla birlikte en sık karşılaşılan hastalıklardan biri olan Alzheimer, geniş bir bakım ve desteği gerekli kılıyor. Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfus 9 milyon 583 bin kişiye ulaşmış durumda. Ülke genelindeki yaklaşık 600 bin hasta, aynı zamanda 600 bin ailenin bu ağır süreçle doğrudan mücadele etmesi anlamına geliyor. Dünya genelinde ise 65 yaş ve üzeri nüfus 852 milyonu bulurken, toplam Alzheimer hastası sayısı 57 milyona dayanmış durumda. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi küresel ölçekte de 65 yaş üstü her 15 kişiden birinin bu hastalıkla yaşadığı göze çarpıyor. Hasta sayısının 2030'da 75 milyona, 2050'de ise 139 milyona ulaşacağının öngörülmesi tabloyu daha da vahim hale getiriyor.
Alzheimer... Beyin hücrelerinin zamanla ölmesi sonucu hafızanın, düşünme becerilerinin ve günlük yaşam işlevlerinin yavaş yavaş kaybolmasına yol açan bir hastalık.
♦ PARKİNSON
Yaşlı nüfusu etkileyen bir diğer önemli nörolojik rahatsızlık olan Parkinson, Türkiye'de dünya ortalamasının üzerinde bir görülme sıklığına sahip. Türkiye'de yaklaşık 130 bin Parkinson hastası yaşıyor. Bu veri, 65 yaş ve üstü nüfusta her 73 kişiden birinin bu hastalıktan etkilendiğini gösteriyor. Dünya genelindeki yaklaşık 10 milyon Parkinson hastası ise küresel ölçekte 65 yaş ve üstü grupta her 85 kişiden birinin bu hastalıkla mücadele ettiğini ortaya koyuyor. Bu tablo, Parkinson'un Türkiye'deki görülme oranının dünya ortalamasından yüksek olduğuna işaret ediyor. Araştırmalara göre, 2030'ta Parkinson hastası sayısının bugünün iki katına çıkacağının öngörülmesi ise tablonun ciddiyetini artırıyor.
* Parkinson... Beyinde hareketleri kontrol eden dopamin adlı kimyasal maddeyi üreten sinir hücrelerinin zamanla zarar görmesi veya ölmesi sonucu ortaya çıkan kronik ve ilerleyici bir sinir sistemi hastalığı.
♦ EPİLEPSİ (SARA)
Alzheimer ve Parkinson'un aksine yalnızca yaşlıları değil, her yaş grubunu etkileyebilen ve dünyada en sık karşılaşılan dördüncü nörolojik rahatsızlık olan epilepsi, en yaygın kronik hastalıklardan biri. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon epilepsi hastası bulunuyor; bu da ülkemizde yaklaşık her 85 kişiden birinin bu rahatsızlıkla yaşadığı anlamına geliyor. Dünya genelinde ise hasta sayısı 65 milyonu buluyor. Bu veriler, epilepsinin Türkiye'deki görülme sıklığının da küresel ortalamanın üzerinde seyrettiğini ortaya koyuyor.
* Epilepsi... Beyindeki sinir hücrelerinin ani, aşırı veya anormal elektriksel boşaltımlar yapması sonucu tekrarlayan nöbetlerle karakterize kronik bir sinir sistemi hastalığı.