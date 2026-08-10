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        Haberler Gündem Politika Çerçeve yasa Meclis'te oylanarak kabul edildi! İşte tüm gelişmeler
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        Çerçeve yasa Meclis'te oylanarak kabul edildi! İşte tüm gelişmeler

        Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda "Çerçeve yasa" olarak bilinen 12 maddelik "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" Meclis'te oylandı. Yasa 467 oyla kabul edildi. 88 ret oyu kullanıldı. Çekimser oylar ise 6 oldu. Böylece teklif yasalaştı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'de toplanmak üzere yaz tatiline girdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'ndan çıkışta gazetecilere 'Hayırlı uğurlu olsun' dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da 'süreç tıkır tıkır işleyecek' ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 08:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çerçeve yasa Meclis'te!

        TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" görüşüldü.

        "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda 8 Ağustos Cumartesi günü kabul edilmişti.

        Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

        İşte TBMM'de dakika dakika yaşananlar

        KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMALAR

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş teklifin kabul edilmesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Geçen sene 5 Ağustosta başladığımız komisyon çalışmaları Terörsüz Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı, bugün alınan sonuçla bu kapı açılmıştır, Bu tarihi dönüm noktasında çok yoğun emek var. Yeni bir dönem inşa edeceğiz. Bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara şükranlarımızı ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürecin başından itibaren güç vermiştir. MHP'nin sayın genel başkanı Devlet Bahçeli, oturumun bitişine kadar dikkatle süreci takip etmesi, yol açıcı önerileri ile birlikte bu noktaya gelinmiştir. Komisyon çalışmalarına titizlikle destek veren 50 milletvekili arkadaşlarımıza, bütün siyasi partilere, CHP'ye, Dem Grubu'na çok teşekkür ediyorum. AK Parti Grubu Meclis'in birinci partisi olarak sürece büyük katkı yapmıştır. Tarihi dönüm noktasında yoğun emeğin olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştı. Sadece yasa teklifi hazırlanmadı. Kelime kelime, cümle cümle her bir detayın üzerinde duruldu. Terörsüz Türkiye hedefi aynı zamanda Türkiye modelinin ismidir. Yerli, milli, Türkiye'nin kendi siyasi kararlığı içerisinde, TBMM'nin gücüyle ortaya konmuştur. Bazı eleştirilere hep birlikte şahit oluyoruz. Parlamentonun hiçbir etkisinin kalmadığı gibi maksadını aşan yorumlarla karşılaşıyoruz. Bugün burada yapılan mücadele ve siyasi kararlılık parlamentonun gücünü ortaya koyuyor. Bu sürece atkı sunan bütün siyasi partilerimizi genel başkanlarını tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca medyanın da bu süreçte olumlu katkı olduğunu biliyorum. Maksadını aşan yorumların dışında medyanın büyük çoğunluğu akıl, insaf ve izanla yaklaşmıştır. Bütün medya kuruluşlarımıza teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu oyun çıkması fevkalade büyük mesele. Sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Tarihi bir başarıdır. Bu aynı zamanda Türkiye iyi çalışılır, üzerinde titizlikle mücadele ederse en zor meseleleri çözecek kudrete sahiptir. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah.

        ÇERÇEVE YASA MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

        Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasa 467 oyla kabul edildi. 87 ret oyu kullanıldı. Çekimser oylar ise 7 oldu. 31 milletvekili oylamaya katılmadı. Böylece teklif yasalaştı.

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş da oylamaya katılarak oy kullandı.

        Oylama sonuçlarının partilere göre dağılımı şöyle:

        AK Parti: 268 evet, 9 milletvekili oylamaya katılmadı.

        MHP: 44 evet, 2 milletvekili oylamaya katılmadı.

        CHP: 29 evet, 2 ret, 14 milletvekili oylamaya katılmadı

        Yeni Parti: 35 evet, 54 ret, 2 milletvekili oylamaya katılmadı.

        Bağımsızlar: 7 evet, 1 ret, 2 milletvekili oylamaya katılmadı.

        BAHÇELİ: HAYIRLI UĞURLU OLSUN

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'ndan çıkışta gazetecilere 'hayırlı uğurlu olsun' dedi

        MECLİS'TE ÇERÇEVE YASA İÇİN SON OYLAMA

        İYİ Parti, çerçeve yasa teklifinin tümünün açık oylamayla oylanması için önerge verdi. Önergenin kabul edilmesinin ardından teklifin tümü elektronik oylamaya sunuldu. Milletvekillerine oy kullanmaları için 2 dakika süre verildi.

        ÖZGÜR ÖZEL GENEL KURULDA

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’nda devam eden çerçeve yasa görüşmelerini takip etmek üzere Genel Kurul salonuna geldi

        MECLİS BAŞKANI MUHALEFET LİDERLERİYLE SOHBET ETTİ

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, muhalefet kulisine geçerek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile sohbet etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Babacan, Arıkan sohbetine Dem Heyeti de dahil oldu. Saruhan Oluç, Pervin Buldan, Gülistan Kılıç Koçyiğit de sohbete katıldı.

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        6. MADDENİN GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

        Çerçeve yasa teklifinin 6’ncı maddesinin görüşmelerine başlandı. Birinci bölümde yer alan maddelerin tamamlanmasının ardından soru-cevap bölümüne geçilecek. Milletvekillerinin sorularını Adalet Komisyonu Başkanı yanıtlayacak.

        OTURUMA 5 DAKİKA ARA

        GÜLER: SAMİMİYETLE ORTAYA KONULAN BİR ÇABA VAR

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Raporumuza da yansıdı. Gerçekten çok emek sarf edilen, samimiyetle ortaya konulan bir çaba var. 60 sayfalık kendi raporumuzda Sayın Cumhurbaşkanımız "Türkiye'nin kaybetmesine tahammülümüz yok. Umutsuzluğa tahammülümüz yok. Türkiye'ye yeni ufuklar açmak istiyoruz. Bunun mümkün olduğuna inanıyoruz. Bedeli ne olursa olsun başaracağız. Bu kardeşlik projesini, bütünleşme projesini hep birlikte başaracağız."

        ÖZEL: BARIŞIN ÖNÜNDE DURMAYACAĞIZ

        YENİ Parti lideri Özgür Özel de "Tarihsel tutarlılık içinde hep aynı yerde durduk. Bu mesele şiddetle değil siyasetle çözülür. Bu teklife hayır deme hakkı diye sorduğunuzda YENİ Parti grubudur. En ağır saldırılara uğrayan bizleriz. Cumhurbaşkanı adayı tutuklanan, partisine butlan atanan, sahte delillerle belediye başkanları tutuklanan biziz. Yarın ülkeyi yönetecek olan da biziz. Öfkemizi milletin geleceğinin önüne koymadık, koymayacağız. Teklifin içeriği de hazırlanış şekli de sorunlu. Biz iktidarın samimiyetine güvenmiyoruz, gelecekte vereceği sözlere güvenmiyoruz. Bu süreç anayasa pazarlığına dönüşür mü sorusunu görüyorum. Bu yasaya hayır deme hakkı en çok YENİ Parti'de, ancak barış hakkının önünde durmayacaktır. Barışın önünde durmayacağız" ifadelerini kullandı.

        Ben ve arkadaşlarım bu yasaya evet diyeceğiz. Milletvekillerimiz de seçildikleri bölgelerde millet ne diyorsa ona göre karar verecektir. Milletvekillerini serbest bırakıyor değilim. Temsil ettikleri bölgelerde onları milletin vekili olma sorumluluğuyla baş başa bırakıyorum.

        BAKIRHAN: BUGÜN ATILAN BİR TEMEL

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da "Parlamento bu sorumluluğu taşımalı ve tarihin önünü açmalıdır. Bu irade bugün bu Meclis'te vardır. Çatışma ve şiddet sarmalından çıkma fırsatı önümüzde duruyor. Tek bir amacımız var o da başka acıların yaşanmamasıdır. Bu süreç Türkiye'nin bütünleşmesine, ortak yaşama fırsat sunacak. Bu yasada eksikler ve eleştiriler yok değil. İlk aşamanın ölçütleriyle nihai amacın ölçütlerini karıştırmamalıyız. Bugün atılan bir temeldir" ifadelerini kullandı.

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        FETİ YILDIZ: BİR DEVLET POLİTİKASIDIR

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptığı konuşmada "Terörsüz Türkiye vizyonu, salt bir güvenlik politikası olarak görülmekten ziyade devletin bekası, iç cephenin güçlenmesi, hukukun üstünlüğü, demokratik katılım, toplumsal dayanışma ve ekonomik kalkınmayı kapsayan bir devlet politikasıdır" ifadelerini kullandı.

        CHP: EVET OYU VERECEĞİZ

        CHP Grubu adına konuşan Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Barış onurlu bir barıştır. Herkes müsterih olsun. Kazanan Türkiye olacaktır. CHP olarak teklife evet oyu vereceğiz" ifadelerini kullandı.

        DERVİŞOĞLU: HAYIR DİYECEĞİZ

        İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Bu teklifin altına imza atarken, komisyonda evet oyu verirken, bir kez olsun o yemin hiç mi aklınıza gelmedi? Peki bugün burada, o yemini bile bile çiğneyecek misiniz? Bu teklife “evet” mi diyeceksiniz? Biz, HAYIR diyeceğiz. Tarihin doğru yerinde duracağız. Milletimizin huzurunda, NAMUSUMUZ ve ŞEREFİMİZ ÜZERİNE ETTİĞİMİZ yeminimize sadık kalacağız" ifadelerini kullandı.

        MAHMUT ARIKAN: SÜRECE DESTEK VERİYORUZ

        Yeni Yol Grubu adına konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Toplumsal dayanışmayı, kardeşliği, millet iradesini güçlendirecek bir anlayışla bu sürece destek veriyoruz. Desteğimiz Türkiye'nin meselelerini Türkiye'nin iradesiyle çözebilme çabasınadır" dedi.

        "ÇERÇEVE YASA GÖRÜŞMELERİ KESİNTİSİZ YAYIMLANSIN" TALEBİ

        İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ve Uğur Poyraz, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin, TRT-3'ten kesintisiz ve eş zamanlı canlı yayımlanmasını talep etti.

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        BAHÇELİ VE DERVİŞOĞLU TOKALAŞMADI

        Meclis Genel Kurulu'nda MHP lideri Devlet Bahçeli ile İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu tokalaşmadı. Meclis sıralarında yan yana oturan iki liderin fotoğrafları objektiflere yansıdı.

        GÖRÜŞMELER TAMAMLANMAZSA...

        TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimi ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Buna göre, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin bugün tamamlanamaması halinde görüşmeler, 11 Ağustos Salı ve 12 Ağustos Çarşamba günü sürdürülecek.

        KANUN TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLİYOR

        Meclis Genel Kurulu’nda 12 maddelik Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçiliyor.

        Teklifin görüşmelerini AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Başkanları Tulay Hatımoğulları ve TUncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu takip ediyor.

        DEM PARTİLİLER BAHÇELİ İLE TOKALAŞTI

        DEM Parti Eş Başkanları ve İmralı heyeti, kuliste MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yanına gelip tokalaştı. DEM Partili Pervin Buldan, "Selam vermek istedik. Hayırlı olsun" dedi.

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar kuliste oturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı.

        MECLİS'TE TARİHİ OTURUM

        Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Toplantıda milletvekilleri kanun teklifi hakkında söz aldı.

        Adan, birleşimin açılışında, 20 milletvekiline yerlerinden gündem dışı söz verdi.

        Daha sonra partilerin grup başkanvekilleri söz aldı. Yeni Yol adına Bülent Kaya, İYİ Parti adına Turhan Çömez, CHP adına Rahmi Aşkın Türeli, MHP adına Erkan Akçay, DEM Parti adına Gülüstan Kılıç Koçyiğit, YENİ Parti adına Murat Emir ve AK Parti adına da Abdulhamit Gül konuşma yaptı.

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        İYİ PARTİLİLERDEN TÜRK BAYRAKLI KATILIM

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Genel Kurul'a geldiğinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaşmadı. Diğer yandan İYİ Parti milletvekilleri omuzlarında Türk bayraklı şallarla ve ellerinde Türk bayrakları ile genel kurul salonuna katıldı.

        YENİ PARTİ KAPALI TOPLANDI

        Yeni Parti TBMM Grubu Meclis'te kapalı olarak toplandı.

        Grup, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bir araya geldi.

        BAHÇELİ MECLİS'E GELDİ

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifini takip etmek üzere Meclis'e geldi.

        Bahçeli gazetecilerin yasa tekfine ilişkin tartışmalar olduğunu hatırlatması üzerine "18 saat bekleyeceksiniz" yanıtını verdi.

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, oturum öncesinde Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı.

        DURAN: DEMOKRASİ TARİHİNİN EN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARINDAN

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "10 Ağustos 2014, Türk demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Aziz milletimiz, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı'nı doğrudan kendi oylarıyla seçerek milli iradenin devlet yönetimindeki belirleyici rolünü en güçlü şekilde ortaya koymuş, demokrasimize yeni bir ufuk kazandırmıştır" dedi.

        ERBAKAN: ÇEKİMSER OY VERECEĞİZ

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin, “çerçeve yasa” teklifine “çekimser” oy vereceğini açıkladı. Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak uzun zamandır ifade ettiğimiz gibi PKK/KCK üyesi teröristlerin akıbeti ile ilgili kararı devlet kadroları ya da hükümet ortakları değil, şehit aileleri ve gazilerimiz, yani milletimiz vermeli, 'çerçeve yasa'nın af kapsamı doğrudan referanduma götürülmelidir. Zikredilen sebepler ve sürecin içerdiği sonraki adımlarla ilgili belirsizlikler nedeniyle, Yeniden Refah Partisi olarak 'çerçeve yasa'ya 'çekimser' oy vereceğimizi aziz milletimize arz ediyoruz" dedi.

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        DERVİŞOĞLU: TARİH VE MİLLET AFFETMEYECEKTİR

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne Genel Kurul'da "hayır" diyeceklerini hatırlatarak, "Milletvekillerine sesleniyorum, Anayasa ve vatanın bütünlüğü üzerine ettiğiniz yemini çiğnemeyin. Bu teslimiyet belgesine el kaldıranları tarih ve millet affetmeyecektir" dedi.

        KILIÇDAROĞLU: SÜRECE KATKI VERECEĞİZ

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine tereddütsüz katkı vereceklerini belirterek, "Ancak ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara da asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

        BİR MADDEDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

        Teklifin komisyon aşamasındaki tek değişiklik 2. Madde’de oldu. Kanun kapsamına giren “örgüt”ün tanımladığı 2. Madde üzerine AK Parti ve MHP’nin ortak önergesinin kabulüyle yasada ifade edilen örgütün “PKK/KCK terör örgütünü ve bağlı bütün oluşumlarını” kapsadığına işaret eden fıkra, “PKK/KCK terör örgütünü ve bununla bağlantılı her türlü oluşumlarını” şeklinde değiştirildi.

        MECLİS TATİLE GİRECEK

        TBMM, 1 Ekim 2025’de başladığı ve 1 Temmuz’dan itibaren ise uzatma kararı aldığı yasama yılının sonuna geldi. Genel Kurul’da yarın “çerçeve yasa” olarak adlandırılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri yapılacak. Bu teklifin kanunlaşmasından sonra Meclis tatile girecek.

        MECLİS'TE GÖRÜŞÜLECEK

        Teklif bugün Meclis'te görüşülecek. Teklifin tamamı üzerinde yapılacak değerlendirmenin ardından maddeler oylanacak. Genel Kurul toplantısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılması bekleniyor.

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