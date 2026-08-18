Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Terörsüz Türkiye için kurul toplantısı 24 Ağustos'ta

        Terörsüz Türkiye için kurul toplantısı 24 Ağustos'ta

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çerçeve yasada tanımlanan Kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 10:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Terörsüz Türkiye için kurul toplantısı 24 Ağustos'ta

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çerçeve yasada tanımlanan Kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Çerçeve Yasa'nın Resmi Gazete'de yayınlanmasına ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

        Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

        "Gazi Meclisimizde 467 gibi rekor bir oyla kabul edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmî Gazete’de yayımlanan 7595 Sayılı “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” hayırlı olsun.

        Kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında faaliyet gösterecek olan Kurul, Kanun’un yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. Kurul üyesi Bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır.

        Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu toplantıda Kurulumuzun çalışma usul ve esasları ile silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır. Ayrıca, Kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecektir.

        Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak, 7595 Sayılı Kanun’la tanımlanan tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek için yoğun bir mesai sergileyecektir.

        "

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Terörsüz Türkiye için kurul toplantısı 24 Ağustos'ta
        Terörsüz Türkiye için kurul toplantısı 24 Ağustos'ta
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru
        Kurt sandı, ateş etti, karısını öldürdü!
        Kurt sandı, ateş etti, karısını öldürdü!
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        Otomotiv devi 1 milyona yakın aracı geri çağırıyor
        Otomotiv devi 1 milyona yakın aracı geri çağırıyor
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Uyuşturucu kullandığı öne sürülen oğlunu öldürdü!
        Uyuşturucu kullandığı öne sürülen oğlunu öldürdü!
        Eski eşler bir arada
        Eski eşler bir arada
        "Gurur duyuyorum"
        "Gurur duyuyorum"
        Galatasaray'dan Sörloth harekatı!
        Galatasaray'dan Sörloth harekatı!
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Aşkla zirvede
        Aşkla zirvede
        Çerçeve Yasa Resmi Gazete'de
        Çerçeve Yasa Resmi Gazete'de