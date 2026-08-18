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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kurt sandı, ateş etti, karısını öldürdü!

        Kurt sandı, ateş etti, karısını öldürdü!

        Elazığ'da meydana gelen feci olayda bir kişi, hayvan ağılına kurt girdiğini zannederek av tüfeğiyle ateş açınca karısını vurdu. Olayda 51 yaşındaki Hasret Kuş hayatını kaybederken, eşi M.K. gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 10:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kurt sandı, ateş etti, karısını öldürdü!

        Elazığ’da küçükbaş hayvan ağılına kurt girdiğini zannederek av tüfeğiyle ateş eden kişi, eşini öldürdü.

        İHA'nın haberine göre olay, merkeze bağlı Meşeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce besledikleri küçükbaş hayvan ağılına kurtların girdiğini gören hayvan sahibi M.K.(61), av tüfeğiyle nöbet tutmaya başladı.

        Gece saatlerinde ağıldan ses duyan M.K., yanında bulundurduğu av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Vurulma sesini duyduktan sonra ağıla giden yaşlı adam eşi Hasret Kuş’u (51) tüfekle yaraladığını gördü.

        GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kuş’un, hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Kuş’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini öldüren adam, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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