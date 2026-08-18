TÜRKSAT’tan frekans değişikliği! İşte televizyonlarda yapılması gerekenler

Türksat 3A, 2008’den bu yana Türkiye’nin televizyon ve radyo yayıncılığına hizmet veren önemli uydulardan biriydi. Teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması, artan kapasite ihtiyacı ve yayıncılıkta ulaşılan yeni küresel standartlar nedeniyle Türksat, 3A üzerindeki tüm yayınları filodaki daha güçlü ve yüksek kapasiteli uydulara taşıma kararı aldı. Operasyon 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece kesintisiz şekilde tamamlandı. Toplam 788 kanal (573 TV + 215 radyo) ve yaklaşık bin frekans parametresi saniyeler içinde yeni adreslerine aktarıldı. Yayınlar ağırlıklı olarak Türksat 4A başta olmak üzere aynı 42° Doğu yörüngesindeki diğer yeni nesil uydulara (Türksat 5B dahil) geçti.

Bu sayede hem yayın kalitesi artıyor hem de 4K/Ultra HD gibi daha yüksek çözünürlüklü yayınlara zemin hazırlanıyor. Çanak anten yönü değişmediği için fiziksel bir ayar gerekmezken, asıl kritik nokta frekans listesinin güncellenmesi.

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TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) açık olan cihazlarda izleyicilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek yok.

TKGS DESTEKLİ CİHAZLARDA OTOMATİK GÜNCELLEME

Televizyonunuzda veya uydu alıcınızda Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) bulunuyorsa ve sistem “açık” veya “otomatik/esnek” konumdaysa herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Cihaz, frekans değişikliklerini otomatik algılayarak kanal listesini kendisi yeniliyor. Ancak TKGS özelliği kapalı olan televizyonlarda ayarlar bölümüne girerek TKGS üzerinden kanal arama yapılması gerekiyor.

Bu özellik sayesinde izleyiciler 16 Ağustos sabahı televizyonlarını açtıklarında güncel kanalları doğrudan izlemeye devam edebiliyor. Özellikle yeni nesil ve orta-üst segment cihazlarda TKGS standart olarak yer alıyor.

TKGS OLMAYAN VEYA KAPALI CİHAZLARDA MANUEL TARAMA

Eski nesil uydu alıcıları veya TKGS özelliği bulunmayan/kapalı cihazlarda “sinyal yok” uyarısı veya eksik kanallar görülebilir. Bu durumda manuel şebeke (ağ) taraması yapılması şart. İşlem oldukça basit:

Frekans: 12380 MHz – Polarizasyon: Dikey (V) – Sembol oranı: 27500 – FEC: 3/4

veya

Frekans: 12423 MHz – Polarizasyon: Yatay (H) – Sembol oranı: 30000 – FEC: 3/4

Tarama bitince bulunan kanallar listeye eklenir. Gerekirse kanal sıralamasını yeniden düzenleyebilirsiniz.

TELEVİZYON MARKALARINA GÖRE DURUM NASIL?

Güncelleme markaya özel bir prosedür gerektirmiyor. Asıl fark, cihazın TKGS destekleyip desteklemediğinde. Samsung, LG, Sony, Philips, Vestel, Beko gibi markaların son yıllarda üretilen modellerinin büyük kısmı TKGS uyumlu. Daha eski modeller ve temel uydu alıcı kutuları ise genellikle bu özelliğe sahip değil. Cihazınızın menüsünden “TKGS” veya “Türksat Kanal Güncelleme” seçeneğini kontrol etmeniz yeterli. Destek yoksa yukarıdaki manuel frekanslarla tarama her markada aynı şekilde uygulanıyor. Yalnızca markalara göre menülerdeki konumlar farklılık gösterebiliyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Çanak anten yönü veya fiziksel ayar değiştirilmeyecek.

SD ve HD yayınlar mevcut formatlarıyla devam ediyor, bazı kanallar bu geçişi fırsat bilerek kaliteyi yükseltebiliyor.

Tarama sonrası favori listelerinizi kontrol edin.

Hala sorun yaşıyorsanız cihazınızı yeniden başlatıp taramayı tekrarlayın veya Türksat’ın güncel frekans listesini resmi sitesinden kontrol edin.

Bu geçişle birlikte Türkiye’nin uydu yayıncılığı altyapısı daha güçlü ve geleceğe hazır hale geldi. İzleyicilerin büyük kısmı otomatik güncelleme sayesinde hiçbir şey fark etmeden yeni döneme geçti. Eski cihaz kullananlar ise birkaç dakikalık manuel tarama ile sorunsuz izlemeye devam edebiliyor.