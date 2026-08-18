Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz 2026 Konut Fiyat Endeksi verileri, konut fiyatlarında nominal artış ile reel gerileme arasındaki makasın sürdüğünü ortaya koydu.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarak 234,8 seviyesine yükseldi. Konut fiyatları yıllık bazda ise yüzde 25 arttı. Ancak enflasyondan arındırıldığında fiyatlar aynı dönemde yüzde 5,1 geriledi.

Böylece konut fiyatlarında reel kayıp serisi Temmuz ayında da devam etti. Son 29 ayın 28'inde konut fiyatlarında reel düşüş görüldü.

Konut fiyatlarındaki tablo, enflasyonun fiyat artışları üzerindeki etkisini de ortaya koydu.

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Temmuz ayında KFE aylık bazda yüzde 1,5 yükselirken, yıllık artış yüzde 25 oldu. Buna karşın reel olarak yüzde 5,1'lik düşüş kaydedildi. TCMB'nin hesaplamasında reel değişim, konut fiyatlarının tüketici fiyatlarıyla düzeltilmesiyle elde ediliyor.

Bu durum, konut fiyatlarının Türk lirası cinsinden yükselmeye devam etmesine karşın, genel fiyat seviyesine kıyasla değer kaybettiğini gösteriyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DA ARTIŞ, İZMİR'DE DÜŞÜŞ

Üç büyük kentte konut fiyatlarının aylık performansı da farklılaştı.

Temmuz ayında İstanbul'da konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,7, Ankara'da yüzde 2,2 arttı. İzmir'de ise yüzde 0,5 düşüş görüldü.

Yıllık bazda İstanbul'daki konut fiyatları yüzde 27,7, Ankara'daki konut fiyatları yüzde 26,6 ve İzmir'deki konut fiyatları yüzde 23,1 arttı.

BÖLGELER ARASINDA FARK AÇILDI

Konut fiyatlarında yıllık değişim bölgelere göre önemli farklılık gösterdi.

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Temmuz ayında en yüksek yıllık artış Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş'u kapsayan bölgede yüzde 35,5 olarak gerçekleşti. En düşük yıllık artış ise Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde yüzde 16,4 oldu.

YENİ KİRACI KİRALARINDA DA REEL DÜŞÜŞ

TCMB'nin Temmuz ayına ilişkin Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verileri de kira tarafında reel gerilemenin sürdüğünü gösterdi.

YKKE, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarken, yıllık bazda yüzde 28,4 yükseldi. Ancak endeks reel olarak yüzde 2,6 geriledi.

Üç büyük ilde yeni kiracı kira endeksi İstanbul'da yıllık yüzde 32,4, Ankara'da yüzde 28,6 ve İzmir'de yüzde 26,3 arttı. Aylık bazda ise İstanbul'da yüzde 1,7, Ankara'da yüzde 2,2 artış, İzmir'de yüzde 1,8 düşüş kaydedildi.