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        Eski koca bir anda eve geldi... Ölümle biten panik!

        Adana'da, sevgilisinin eski kocasının eve gelmesi üzerine paniğe kapılıp, pencereye çıkan 42 yaşındaki Özhan Ö., 3'üncü kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili Özhan Ö.'nün sevgilisi S.K. isimli kadın ile onun eski kocası M.A.Ç., gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 08:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Eski koca bir anda eve geldi... Ölümle biten panik!

        Adana'da olay, gece yarısı Sarıçam ilçesi Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Özhan Ö. (42), sevgilisi S.K.'nin evine gittikten kısa bir süre sonra adrese kadının eski kocası M.A.Ç. de geldi.

        3. KATIN PENCERESİNE ÇIKTI

        DHA'daki habere göre M.A.Ç.'ye kapıyı açmayan S.K., gitmesini istedi. Bu sırada M.A.Ç. ile karşılaşmak istemeyen Özhan Ö., panikle 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresine çıktı.

        "DENGESİNİ KAYBETTİ" İDDİASI

        İddiaya göre dengesini kaybeden Özhan Ö., metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başının üstüne düştüğü anlaşılan Özhan Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Özhan Ö.'nün cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        KADIN VE ESKİ KOCASI GÖZALTINDA

        Soruşturma başlatan polis, ev sahibi S.K. ve eski kocası M.A.Ç.'yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

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