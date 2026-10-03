Adana'da olay, gece yarısı Sarıçam ilçesi Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Özhan Ö. (42), sevgilisi S.K.'nin evine gittikten kısa bir süre sonra adrese kadının eski kocası M.A.Ç. de geldi.

3. KATIN PENCERESİNE ÇIKTI

DHA'daki habere göre M.A.Ç.'ye kapıyı açmayan S.K., gitmesini istedi. Bu sırada M.A.Ç. ile karşılaşmak istemeyen Özhan Ö., panikle 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresine çıktı.

"DENGESİNİ KAYBETTİ" İDDİASI

İddiaya göre dengesini kaybeden Özhan Ö., metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başının üstüne düştüğü anlaşılan Özhan Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Özhan Ö.'nün cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KADIN VE ESKİ KOCASI GÖZALTINDA

Soruşturma başlatan polis, ev sahibi S.K. ve eski kocası M.A.Ç.'yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.