Kızılay'a kan bağışı artıyor

• 2016... 2 milyon 141 bin 762 ünite (%10,5 artış)
• 2017... 2 milyon 391 bin 570 ünite (%11,7 artış)
• 2018... 2 milyon 571 bin 482 ünite (%7,5 artış)
• 2019... 2 milyon 809 bin 237 ünite (%9,2 artış)
• 2020... 2 milyon 370 bin 912 ünite (%15,6 azalış)
• 2021... 2 milyon 751 bin 692 ünite (%16,1 artış)
• 2022... 2 milyon 809 bin 763 ünite (%2,1 artış)
• 2023... 2 milyon 674 bin 375 ünite (%4,8 azalış)
• 2024... 2 milyon 800 bin 002 ünite (%4,7 artış)
• 2025... 3 milyon 041 bin 277 ünite (%8,6 artış)