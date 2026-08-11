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        Haberler Objektife Takılanlar Hazal Filiz Küçükköse'nin Bodrum keyfi

        Hazal Filiz Küçükköse'nin Bodrum keyfi

        Hazal Filiz Küçükköse, Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Gün boyu plajda vakit geçiren oyuncunun tatilinden renkli anlar objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 07:37 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hazal Filiz Küçükköse, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor.

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        Renkli bir mayokini giymeyi tercih eden 38 yaşındaki oyuncu, plajda görüntülendi.

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        Gün boyu plajda vakit geçiren Küçükköse, zamanının çoğunu denizde geçirdi.

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        Bir süre Ege'nin serin sularında yüzdükten sonra duş alan oyuncu, ardından dinlenmeye çekildi.

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        Şezlonguna geçerek güneşlenen Küçükköse, bir süre telefonuyla ilgilendi.

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        Yazın keyfini süren oyuncu, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Hazal Filiz Küçükköse'nin plajdaki o anları objektiflere böyle yansıdı.

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        #Hazal Filiz Küçükköse
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