Hazal Filiz Küçükköse'nin Bodrum keyfi
Hazal Filiz Küçükköse, Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Gün boyu plajda vakit geçiren oyuncunun tatilinden renkli anlar objektiflere yansıdı
Giriş: 11 Ağustos 2026 - 07:37 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hazal Filiz Küçükköse, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor.
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Renkli bir mayokini giymeyi tercih eden 38 yaşındaki oyuncu, plajda görüntülendi.
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Gün boyu plajda vakit geçiren Küçükköse, zamanının çoğunu denizde geçirdi.
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Bir süre Ege'nin serin sularında yüzdükten sonra duş alan oyuncu, ardından dinlenmeye çekildi.
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Şezlonguna geçerek güneşlenen Küçükköse, bir süre telefonuyla ilgilendi.
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Yazın keyfini süren oyuncu, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Hazal Filiz Küçükköse'nin plajdaki o anları objektiflere böyle yansıdı.
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