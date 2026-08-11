Altın, Salı günü art arda üçüncü seansında da yükselerek iki aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcılar ise ABD faiz oranlarının görünümüne dair ipuçları için yaklaşan enflasyon verilerine odaklandı.

Spot altın, TSİ 07.40 itibarıyla ons başına 4.412 dolara yükselerek 5 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Gram altın, 6.773 liradan, çeyrek altın 10.86 liradan Cumhuriyet altını ise 43.333 liradan işlem görüyor.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

IG piyasa analisti Tony Sycamore, bu hareketin "4 bin dolara düşüşü kaçıranların FOMO'su (fırsatı kaçırma korkusu), spekülatif hesaplardan bazı kısa pozisyonların kapatılması ve güvenli liman akışlarının geri dönüşüyle ​​tetiklendiğini" söyledi. Sycamore, "Orta vadede, fiyatların kırılmasını ve 5.000 dolara doğru daha güçlü bir toparlanmanın önünü açmasını bekliyoruz" dedi.

Çarşamba günü açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksi ve Perşembe günü açıklanacak üretici fiyat verileri, geçen hafta açıklanan zayıf Temmuz ayı ABD istihdam verilerinin piyasaları Federal Reserve'ün önümüzdeki ay faizleri artıracağına dair beklentilerini düşürmesinin ardından, para politikası beklentilerini şekillendirecek gibi görünüyor

Diğer metaller arasında, spot gümüş ons başına yüzde 0,9 artışla 66,30 dolara, platin yüzde 0,7 artışla 1.765,26 dolara ve paladyum yüzde 0,8 artışla 1.394,00 dolara yükseldi.