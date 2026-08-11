Sosyal yardım alanı istihdam eden işverene teşvik

Yoksul ailelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla şartlı eğitim yardımları, sağlık ve gebelik yardımları, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar, muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar, öksüz, yetim ve asker çocuğu yardımları gibi adlar altında düzenli nakdi yardımlar yapılıyor. Çalışabilir durumdaki sosyal yardım alanları istihdama dahil etmek amacıyla da işverenlere teşvik uygulanıyor.

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Buna göre, son bir yıl içinde nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede kişi başına gelir asgari ücretin üçte birinden az olan kişileri istihdam eden işverenlere prim desteği sağlanıyor. Bu kişileri istihdam eden işverenlerin işçi için ödemeleri gereken işveren primlerinin tamamı bir yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Asgari ücretle çalıştırılan işçi için 2026 yılında işverene sağlanan destek imalat sektöründe aylık 6.193,13 TL, imalat dışı sektörlerde ise 7.184,03 TL.

15 - 55 YAŞINDAKİ KİŞİLERİ KAPSIYOR

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sosyal yardım yararlanıcılarının istihdama yönlendirilme işlemlerine ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre, düzenli sosyal yardımlardan son bir yılda en az bir defa yararlanmış hanedeki 15 yaşını doldurmuş ve 55 yaşından gün almamış olan, engelli yakını olarak engellilerin evde bakımına destek için yapılan sosyal yardımlardan yararlanmayan, çalışabilir durumda olan kişiler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından belirlenerek bütünleşik sosyal yardım bilgi sistemi aracılığıyla İŞKUR’a “iş arayan” olarak bildirilecek ve otomatik kayıt işlemi yapılacak.

İŞKUR’a kaydedilen yararlanıcılar 20 iş günü içinde görüşmeye davet edilecek Teşvik, işleyiş ve müeyyideler hakkında bilgilendirilecekler.

İŞKUR’a kaydedilen sosyal yardım yararlanıcıları, durumlarına uygun açık işlere veya aktif işgücü piyasası programlarına yönlendirilecekler. İşgücü piyasası ihtiyaçlarına göre nitelik, beceri ve deneyim ihtiyacı yoğun olan sosyal yardım yararlanıcıları, öncelikle durumlarına uygun aktif işgücü piyasası programlarına alınacak.

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İşçilerin çalışabilecekleri iş yerleri, ilçe belediyesi içinde ilçe sınırı, büyükşehir belediyesinde ise iş yeri servis aracı veya en fazla şehir içi iki farklı toplu taşıma aracıyla ulaşılabilecek il sınırı dahilinde seçilecek. Kişinin onay vermesi halinde farklı il veya ilçelerde de işe yerleştirilebilecekler.

ÜÇ İŞİ REDDEDENİN YARDIMI KESİLEBİLECEK

Sosyal yardımdan faydalananlara, kendilerine teklif edilen açık işlere veya aktif işgücü programlarına katılmaları için 10 iş günü süre verilecek. Bu sürede işe veya programa başlamamış olanlar reddetmiş sayılacak.

İş ve meslek danışmanları teklif edilen işi kabul edip etmeme, aktif işgücü piyasası programlarına katılıp katılmamama durumlarını sisteme işleyecekler.

Haklı bir sebebe dayanmaksızın teklif edilen işi kabul etmeme sayısının üçü bulması halinde bu durum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bildirilecek. Haklı sebep olmaksızın işe yönlendirmenin kabul edilmemesi, yönlendirmeye rağmen görüşmeye gidilmemesi, yapılan iş teklifinin kabul edilmemesi, aktif işgücü piyasası programlarına seçildiği halde başlanmaması durumları danışman tarafından sisteme işlenecek.

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Söz konusu durumların ayrı ayrı ya da herhangi birinin üç kez tekrarı halinde durum sistem tarafından otomatik olarak Bakanlığa bildirilecek. Bu şekilde bildirilen kişilerin nakdi düzenli sosyal yardımları, durumun Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine bildirilmesini takip eden aybaşından itibaren bir yıl süreyle kesilebilecek.

HANGİ HALLER HAKLI SEBEP SAYILACAK?

Sosyal yardımdan faydalananların teklif edilen işlere ve seçildiği aktif işgücü programına katılmaması halinde, belgelendirilmesi şartıyla haklı sebep olarak kabul edilebilecek haller şöyle:

Eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin vefatı ya da resmi kurum veya kuruluşlardan alınacak doktor raporu ile kanıtlanmak kaydıyla kendisinin veya bu kişilerden birinin hastalık hali.

Yangın, deprem, sel baskını gibi doğal afetler.

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Kanuni bir ödevin yerine getirilmesi.

Muvazzaf askerlik hizmetinin yerine getirilmesi.

Gözaltına alınma, hükümlülük ve tutukluluk hali.

Savaş, olağanüstü hal gibi durumlar.

Salgın hastalık nedeniyle karantina.

İş ve meslek danışmanı tarafından yapılan bildirim sonucu yardımların kesilmesine ilişkin müeyyide kararı verme yetkisi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında olacak. Müeyyide kararına karşı itirazlar ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı mütevelli heyetine yapılacak.