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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kıyı ve sahil şeritlerinde düzenleme yapabilecek

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kıyı ve sahil şeritlerinde düzenleme yapabilecek

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işlemlerini yapabilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 10:43 Güncelleme:
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        Kıyı ve sahillere bakanlık el attı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Değişiklik, Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile onaylı imar planı hükümlerine uygun olan kıyı alanlarını kapsıyor.

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        Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik ve benzeri işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra Bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yürütülebilecek.

        Bakanlığın merkez teşkilatına, döner sermaye işletmesi müdürlüğüne bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerine bu alanlar düzenlenecek protokol ile kiraya verilebilecek.

        İşgaller nedeniyle oluşacak tahribatların önlenmesi amaçlandı

        Düzenlemeyle, kıyıların Anayasa'da yer aldığı şekilde halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına kullanılmalarının sağlanması ve bu alanların daha planlı hale gelmesi, belediyeler ile protokol düzenlenemeyen alanlarda meydana gelen işgallerin ve bu işgaller nedeniyle oluşacak tahribatların önlenmesi amaçlandı.

        Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımlarının azaltılması, bu alanlarda yapılması zorunlu ticari üniteler ile duş, gölgelik, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak. Bu sayede kıyıların amaç dışı kullanımının önlenmesi ve doğal yapılar tahrip edilmeden koruma-kullanma dengesi gözetilerek vatandaşların plajlardan yararlanması sağlanacak.

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