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        Darwin Nunez adım adım Trabzonspor'a

        Yeni sezon öncesi transfer dönemi için kolları sıvayan Trabzonspor, 27 yaşındaki golcü Darwin Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katmak için Al Hilal'le anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 15:13 Güncelleme:
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        Nunez adım adım Trabzonspor'a!

        Trabzonspor, Muhammed Salah'ın ardından hücum hattı için bir flaş isimle daha anlaşma sağladı.

        Bordo Mavililer, Hasan Tüncel'in haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile Uruguaylı golcü Darwin Nunez'in kiralık transferi konusunda el sıkıştı.

        "NUNEZ TRANSFERİ %99 TAMAM"

        Transfere dair konuşan Hasan Tüncel, "Al-Hilal'e yakın bir yöneticiyle görüştüm. Darwin Nunez transferinin yüzde 99 oranında kiralık olarak gerçekleşeceğini söyledi. Yönetici İbrahim Şahinkaya, transferi tamamlamak adına yoğun bir mesai içerisinde." ifadelerini kullandı.

        "BISSOUMA TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ"

        Diğer bölgelerdeki transfer çalışmalarına değinen Tüncel, "Yves Bissouma, Trabzonspor'a önerildi. Bordo-mavililer, şartlarını ve oyuncunun sağlık durumunu inceliyor. Leandro Paredes ismi de gündemde; onun da şartlarına bakılıyor. Bu bölgede yabancı kontenjanı açılamazsa bir Türk oyuncu hamlesi yapılabilir." şeklinde konuştu.

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        KULÜP VE MİLLİ TAKIM KARİYERİ

        Ülkesi Uruguay takımlarının altyapısında yetişen Nunez, sırasıyla CA Penarol, Almeria, Benfica, Liverpool ve son olarak Al Hilal'in formasını terletti.

        Geçtiğimiz sezon Al Hilal'de süre aldığı 24 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

        Uruguay Milli Takımı'nın da ilk 11 oyuncusu olan ve en son 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayan 27 yaşındaki golcü, milli takım kariyerinde çıktığı 39 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı.

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