Heidi Klum ve eşi Tom Kaulitz ile tatilde aşka geldi

Geçtiğimiz ay Klum, sosyal medya paylaşımında, eşinin, menopozun bir sonucu olarak daha dolgun bir vücuda sahip olması konusunda kendisini teşvik ettiğini söylemişti. Ünlü model, "Bence yaşlandıkça, çok zayıf olmadığımızda daha iyi görünüyoruz. Bunu ilk fark eden eşim oldu. 'Daha çok yemek yemelisin; kemiklerinin üzerinde daha fazla et olsa daha iyi görünürsün' dedi" açıklamasını yapmıştı.