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        Haberler Dünyadan Heidi Klum ve eşi Tom Kaulitz ile tatilde aşka geldi

        Heidi Klum ve eşi Tom Kaulitz ile tatilde aşka geldi

        Heidi Klum, 2019'dan bu yana evli olduğu Tom Kaulitz ile St. Barts tatilinde aşk dolu anlar yaşarken objektife yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 16:38 Güncelleme:
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        Heidi Klum, Fransa'nın denizaşırı toprağo St. Barts'ta eşi Tom Kaulitz ile samimi anlar yaşarken görüntülendi.

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        53 yaşındaki Alman süper model, 36 yaşındaki müzisyen eşiyle denizin ve güneşin tadını çıkarırken, zaman zaman aşka geldi.

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        2019'da evlenen çift, güneşlendikten sonra serinlemek için okyanusa girdi. İkili, birbirlerini öperken objektife yansıdı.

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        Geçtiğimiz ay Klum, sosyal medya paylaşımında, eşinin, menopozun bir sonucu olarak daha dolgun bir vücuda sahip olması konusunda kendisini teşvik ettiğini söylemişti. Ünlü model, "Bence yaşlandıkça, çok zayıf olmadığımızda daha iyi görünüyoruz. Bunu ilk fark eden eşim oldu. 'Daha çok yemek yemelisin; kemiklerinin üzerinde daha fazla et olsa daha iyi görünürsün' dedi" açıklamasını yapmıştı.

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        Eski Victoria's Secret meleği, Kaulitz'in tavsiyesinin sektörde asla söylenmeyen bir şey olduğunu, çünkü her zaman olduğunuzdan daha zayıf olmanızın beklendiğini belirtmişti.

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        "Fotoğraflara baktığımda, orantı açısından, daha kilolu halim daha iyi görünüyor" diyen Klum, son dönemde ünlüler arasında da yaygınlaşan zayıflama ilaçlarının kullanımına karşı çıkarak, "Hiç ilgilenmiyorum" demişti.

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        Eski eşi şarkıcı Seal'dan 20 yaşında Henry ve 19 yaşında Johan adında oğulları, 16 yaşında Lou adında bir kızı olan Klum'un ayrıca daha önceki ilişkisinden de Leni adında bir kızı bulunuyor.

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        Seal, Heidi Klum ile evlilikleri boyunca, annesinin izinden giderek modellik yapmaya başlayan 22 yaşındaki Leni'ye de babalık yaptı ve onu nüfusuna geçirdi.

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        Klum ile Seal, 2005 ile 2014 yılları arasında evli kaldı.

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        #Heidi Klum
        #Tom Kaulitz
        #tatil
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