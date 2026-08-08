Bakan Gürlek ve Çiftçi Esenyurt’ta ziyaret ve incelemelerde bulunacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere İstanbul’un Esenyurt ilçesine geldi.

Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi’yi ilçede İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy karşıladı.

ESENYURT KAYMAKAMLIĞINI ZİYARET ETTİLER

Karşılama töreninin ardından bakanlar ve beraberindeki heyet, Esenyurt Kaymakamlığına geçti.

Program kapsamında Gürlek ve Çiftçi’nin ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirmesi ve Recep Tayyip Erdoğan Parkı’ndaki sosyal alanları gezmesi bekleniyor.

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Bakanların daha sonra Esenyurt’ta yapılması planlanan yeni adliye binasının inşa edileceği alanda incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

"MÜCADELEDE YENİ BİR BOYUTA GEÇECEĞİZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Esenyurt’ta İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile gerçekleştirdiği temasların ardından yaptığı açıklamada, uyuşturucu, sanal bahis ve kumar ile sokak çeteleriyle mücadelede “artık yeni bir boyuta geçileceğini” söyledi. Suç örgütleri ve yasa dışı yapılarla mücadelede daha kapsamlı ve bütüncül bir yöntemin uygulanacağını belirten Gürlek, “Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşının yanındadır” ifadelerini kullandı. Gürlek, suçtan elde edilen gelirlerin takibi, mal varlıklarına yönelik tedbirler, kripto varlıklar ve dijital ödeme sistemleri üzerinden yürütülen para aklama yöntemleri ile uluslararası bağlantıların yeni dönemde öncelikli mücadele alanları arasında olacağını kaydetti.

Yeni dönemde suç örgütlerinin yalnızca sahadaki faaliyetlerine değil, onları ayakta tutan finansal yapılara da yoğunlaşacaklarını vurgulayan Gürlek, suç gelirlerinin geri alınmasında ihtisaslaşmanın artırılacağını, savcıların örgütlü suç, narkotik ve mali analiz alanındaki uzmanlığının güçlendirileceğini söyledi. Gürlek, uyuşturucu şebekeleri, yasa dışı bahis ve kumar yapıları ile sokak çetelerinin “kılcal damarlarına kadar” inilerek mücadele edileceğini belirterek, suç örgütlerinin büyüklüğü, uluslararası bağlantıları, finansal gücü ya da kullandıkları teknolojinin karmaşıklığının devletin mücadelesini engelleyemeyeceğini ifade etti.

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7 AYDA 7 BİN 500 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ilçede güvenlik kapasitesinin artırıldığını belirterek, 2023’e göre araç sayısının yüzde 96, personel sayısının ise yüzde 40 yükseltildiğini söyledi. Bu yılın ilk 7 ayında yaklaşık 7 bin 500 aranan şahsın yakalandığını açıklayan Çiftçi, aynı dönemde Esenyurt’ta 800 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi. İlçeye 2027’de yeni hükümet konağı yapılacağını, yeni emniyet müdürlüğü binası ile 4 polis merkezinin daha hizmete alınacağını kaydeden Çiftçi, her 100 bin kişiye bir polis merkezi hedeflediklerini ifade etti.

“Terörsüz Türkiye” hedefine ilişkin de konuşan Çiftçi, çerçeve yasanın TBMM Adalet Komisyonundan geçtiğini ve Genel Kurul’da görüşülmesinin beklendiğini söyledi. Sürecin ilerlemesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un rolüne dikkati çeken Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak sürecin akamete uğramaması ve provokasyonlardan etkilenmemesi için gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.