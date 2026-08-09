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        Öğrenci affı Resmi Gazete'de

        Resmi Gazete'de yer alan karara göre öğrenci affından yararlanmak isteyenler 4 ay içinde ilişiği kesilen üniversitelere başvurabilecek. Öte yandan düzenlemeyle üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere belirli şartlarla geri dönüş imkanı tanınırken, başkalarına tez ve akademik çalışma hazırlayanlara adli para cezası getirildi. Vakıf üniversitelerine uygulanacak yaptırımlar da yeniden düzenlendi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 00:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Öğrenci affı Resmi Gazete'de

        Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Kanunla getirilen geçici düzenlemeye göre, kendi isteğiyle ilişiğini kesenler dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle üniversitelerden ayrılan veya bir programa yerleşmesine rağmen kayıt yaptırmayan öğrenciler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine dönebilecek.

        Terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi belirli suçlardan mahkûm olanlar ile sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler düzenlemenin dışında bırakıldı.

        Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Millî Savunma Üniversitesi'ne bağlı bazı eğitim kurumlarından ilişiği kesilenler de bu haktan yararlanamayacak.

        BAŞKASINA TEZ YAZANA ADLİ PARA CEZASI

        Düzenlemeyle akademik çalışmalara ilişkin yeni yaptırımlar da getirildi. Kişisel emeği ve akademik birikimi dışında, başkasına kısmen veya tamamen yazdırdığı tez, makale, kitap veya proje üzerinden akademik derece ya da unvan elde edenlerin bu derece ve unvanları geri alınacak, üniversite öğretim mesleğinden çıkarılabilecek.

        Bu çalışmaların başkaları adına hazırlanması veya buna aracılık edilmesi halinde 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Fiilin meslek edinilerek işlenmesi halinde ceza 10 bin günden az, 20 bin günden fazla olamayacak.

        İZİNSİZ YÜKSEKÖĞRETİM FAALİYETİNE HAPİS CEZASI

        Yurt dışındaki bir eğitim kurumu adına mevzuata aykırı biçimde Türkiye’de ön lisans, lisans veya lisansüstü program açan ya da yürütenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.

        Mevzuata aykırı şekilde Türkiye’de yükseköğretim kurumu açan veya işletenler de aynı cezayla karşılaşacak. Bu kurumların tanıtımını yapanlara ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

        VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE YENİ YAPTIRIM SİSTEMİ

        Kanunla vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yaptırımlar da yeniden belirlendi. Uyarıdan öğrenci kontenjanının azaltılmasına, yeni program açılmasının engellenmesinden faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve tamamen kaldırılmasına kadar kademeli yaptırımlar getirildi.

        Faaliyet izni geçici olarak durdurulan vakıf üniversitesinin yönetimi, garantör üniversiteye veya YÖK tarafından belirlenecek aynı ildeki bir devlet üniversitesine devredilebilecek.

        Düzenlemeyle Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nin adı da "İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştirildi. Üniversitenin bazı fakülte ve yüksekokulları Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne bağlandı.

        Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi.

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