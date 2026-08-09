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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Süper Lig'de biten tüm transferler! (2026-2027 yaz transfer dönemi atılan tüm imzalar)

        Süper Lig'de biten tüm transferler! (2026-2027 yaz transfer dönemi atılan tüm imzalar)

        Futbolda yaz transfer dönemi heyecanı sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan açıklamaya göre, 22 Haziran 2026 tarihinde başlayan 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra bütün ekipler yeni sezonda kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde. Transferlerde resmi açıklamalar da art arda geliyor. İşte Süper Lig'de 2026-2027 yaz transfer döneminde atılan tüm imzalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 10:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Bilal Boutobba | Al-Najma -> Eyüpspor

        2

        Jesús Ramírez | Nacional -> Çorum FK

        3

        Muhammed Emin Bektaş | Bursa Yıldırım -> Kasımpaşa

        4

        Nicolas Janvier | Alanyaspor -> Esenler Erokspor

        5

        Muhammed Salah | Liverpool -> Trabzonspor

        6

        Şahin Dik | Giresunspor -> Alanyaspor

        7

        Baran Gezek | Kayserispor -> Alanyaspor

        8

        Abdelhamid Sabiri | Fiorentina -> Eyüpspor

        9

        Gyrano Kerk | Antwerp -> Erzurumspor FK

        10

        Chidozie Awaziem | Nantes -> Konyaspor

        11

        Chandrel Massanga | Hatayspor -> Eyüpspor

        12

        Kacper Tobiasz | Legia Varşova -> Gaziantep FK

        13

        Trivante Steward | Maccabi Haifa -> Gaziantep FK

        14

        Kerim Çalhanoğlu | NK Vukovar 1991 -> Gaziantep FK

        15

        Florin Stefan | CS U Craiova -> Gaziantep FK

        16

        Sabahattin Destici | Vanspor FK -> Gaziantep FK

        17

        Ulrich Meleke | Al-Bataeh CSC -> Gaziantep FK

        18

        Fuat Bavuk | Elazığspor -> Gaziantep FK

        19

        Umut Bozok | Eyüpspor -> Başakşehir

        20

        Luka Gugeshashvili | PAOK -> Göztepe

        21

        Güven Yalçın | Alanyaspor -> Kasımpaşa

        22

        Rene Mitongo | Standart Liege -> Trabzsonspor

        23

        Andreas Skov Olsen | Wolfsburg -> Başakşehir

        24

        Gift Orban | Hoffenheim -> Amed

        25

        Adrian Benedyczak | Parma -> Kasımpaşa

        26

        Andrei Borza | Rapid 1923 -> Çorum FK

        27

        Mete Demir | Sakaryaspor -> Eyüpspor

        28

        Alban Lafont | Nantes -> Amed

        29

        Ahmed Kutucu | Galatasaray -> Çaykur Rizespor

        30

        Tayyip Talha Sanuç | Beşiktaş -> Çaykur Rizespor

        31

        Elliot Watt | Motherwell -> Samsunspor

        32

        Show | Maccabi Haifa -> Kocaelispor

        33

        Cenk Özkacar | Valencia -> Trabzonspor

        34

        Göktuğ Erdem | 52 Orduspor -> Gençlerbirliği

        35

        Ertuğrul Taşkıran | Alanyaspor -> Erzurumspor

        36

        Haydar Karataş | Sakaryaspor -> Kocaelispor

        37

        Ensar Çavuşoğlu | Van Spor -> Gençlerbirliği

        38

        Thiemoko Diarra | Reims -> Kasımpaşa

        39

        Lesley Ugochukwu | Burnley -> Galatasaray

        40

        Ebrima Colley | Young Boys -> Konyaspor

        41

        Nihad Mujakic | Partizan -> Erzurumspor FK

        42

        Jawad El Yamiq | Real Zaragoza -> Eyüpspor

        43

        Mason Greenwood | Marsilya -> Fenerbahçe

        44

        Horatiu Moldovan | Atletico Madrid -> Eyüpspor

        45

        Da Mata | Flamengo -> Konyaspor

        46

        Leandro Trossard | Arsenal -> Beşiktaş

        47

        Jakob Jessen | Fredericia -> Kasımpaşa

        48

        Umut Meraş | Eyüpspor -> Amed

        49

        Cheick Diabate | Korhogo -> Samsunspor

        50

        Hüseyin Bulut | Keçiörengücü -> Çorum FK

        51

        Sercan Deniz | Bucaspor 1928 -> Kasımpaşa

        52

        Lumbardh Dellova | CSKA Sofya -> Amed

        53

        Furkan Soyalp | Kayserispor -> Amed

        54

        Alex Matos | Sheffield United -> Göztepe

        55

        Marcos Felipe | Eyüpspor -> Çorum FK

        56

        Hrvoje Smolcic | Eintracht Frankfurt -> Çorum FK

        57

        Makana Baku | Atromitos -> Kocaelispor

        58

        Salih Özcan | B.Dortmund -> Beşiktaş

        59

        Noah Sundberg | Ludogorets -> Göztepe

        60

        Emin Bayram | Westerlo -> Başakşehir

        61

        Ylber Ramadani | Lecce -> Çorum FK

        62

        Emir Ortakaya | Çaykur Rizespor -> Kocaelispor

        63

        İlhan Fakılı | Clermont -> Beşiktaş

        64

        Burak Bozan | Gaziantep FK -> Amed

        65

        Gökhan Sazdağı | Beşiktaş -> Çorum FK

        66

        Nathan Ake | Manchester City -> Fenerbahçe

        67

        Konrad Michalak | Panetolikos -> Eyüpspor

        68

        Samed Onur | Gençlerbirliği -> Samsunspor

        69

        Kassoum Ouattara | Monaco -> Beşiktaş

        70

        Amadou Cisse | Strasbourg B -> Amed

        71

        Ayberk Karapo | Manisa FK -> Kasımpaşa

        72

        Doğan Alemdar | Başakşehir -> Beşiktaş

        73

        Hasan Abdukareem | Al Zawraa SC -> Çorum FK

        74

        Emircan Gürlük | Orenburg -> Çorum FK

        75

        Erhan Erentürk | Gençlerbirliği -> Çorum FK

        76

        Hasan Emre Yeşilyurt | Sarıyerspor -> Çorum FK

        77

        Serdar Saatçı | Trabzonspor -> Çorum FK

        78

        David Costa | Torreense -> Eyüpspor

        79

        Tanguy Zoukrou | Young Boys -> Kocaelispor

        80

        Omar Ben Ali | CS Sfaxien -> Alanyaspor

        81

        Sékou Koïta | CSKA Moskova -> Gençlerbirliği (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

        82

        Edin Visca | Trabzonspor -> Başakşehir

        83

        Siaka Bakayoko | Amiens -> Çaykur Rizespor

        84

        Ermal Krasniqi | Sparta Prag -> Amed

        85

        Fatih Kaya | Wehen Wiesbaden -> Samsunspor

        86

        Kevin Rodrigues | Gaziantep FK -> Gençlerbirliği

        87

        Arif Şimşir | Altınordu -> Çorum FK

        88

        Alexander Nübel | Bayern Münih -> Beşiktaş

        89

        Aral Şimşir | Midtjylland -> Trabzonspor

        90

        Modibo Sagnan | Montpellier -> Çaykur Rizespor

        91

        Marcus Rafferty | Degerfors -> Kasımpaşa

        92

        Rayan Raveloson | Young Boys > Amed

        93

        Amara Diouf | Génération Foot > Fenerbahçe

        94

        Onurcan Piri | Kayserispor -> Kocaelispor

        95

        Melih Kabasakal | Gaziantep FK > Trabzonspor

        96

        Metehan Mimaroğlu | Gençlerbirliği > Trabzonspor

        97

        Samet Akaydin | Çaykur Rizespor > Trabzonspor

        98

        Thierry Karadeniz | Köln U19 > Trabzonspor

        99

        Vedat Muriqi | Mallorca -> Fenerbahçe

        100

        Ruslan Malinovskyi | Genoa -> Trabzonspor

        101

        Saba Kharebashvili | Dinamo Tiflis -> Başakşehir

        102

        Andre Henrique | Grêmio -> Göztepe

        103

        Uğur Kaan Yıldız | Göztepe -> Kocaelispor

        104

        Noah Saviolo | Vitoria -> Trabzonspor

        105

        Ernest Muci | Beşiktaş -> Trabzonspor (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

        106

        Sinclair Armstrong | Bristol City -> Göztepe

        107

        Sidney Lopes Cabral | Benfica -> Trabzonspor

        108

        Michal Karbownik | Hertha Berlin -> Başakşehir

        109

        Elson Mendes | Sochaux -> Kasımpaşa

        110

        Kenan Kurtovic | NS Mura -> Kasımpaşa

        111

        Stann Elysee Dalo | USC Bassam -> Kasımpaşa

        112

        Matei Ilie | CFR Cluj -> Kasımpaşa

        113

        Zak Jules | Rotherham -> Eyüpspor

        114

        Bilal Bayazıt | Kayserispor -> Samsunspor

        115

        Emirhan Boz | Ayvalıkgücü Belediyespor -> Kasımpaşa

        116

        David Bates | Standard Liege -> Amed

        117

        Zakaria Ariss | Bastia > Çaykur Rizespor

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