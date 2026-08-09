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        Haberler Gündem Yargı 7 yıl boyunca babaannesi tarafından alıkonmuştu: Harabe evden kurtarılan küçük Nazar'ın fotoğrafları ortaya çıktı

        7 yıl boyunca babaannesi tarafından alıkonmuştu: Harabe evden kurtarılan küçük Nazar'ın fotoğrafları ortaya çıktı

        Bursa'da 7 yıl boyunca babaannesi tarafından alıkonulduğu harabe evde bulunan 8 yaşındaki Nazar S.'nin çekilen fotoğraf ve görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasına giren görüntülerde Nazar'ın babaannesi, köpeği ve akülü aracıyla oynadığı, yemek yediği ve havuza girdiği anlar yer alırken, tutuklu babaannenin "insan ticareti" suçundan yargılanmasına devam ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 10:41 Güncelleme:
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        Harabe evden kurtarılan küçük Nazar'ın fotoğrafları ortaya çıktı 3904348

        Bursa'da babası Umut K. (33) tarafından kaçırıldıktan sonra 7 yıl boyunca babaannesi Hanife Taşdemir Stief (60) tarafından alıkonulan ve tutulduğu harabe evden polisin operasyonu ile kurtarılan Nazar S.'nin (8), son 1 yılda çekilen fotoğraf ve görüntüleri ortaya çıktı.

        Türk anne ve Alman babadan dünyaya gelen Umut K., doğup büyüdüğü Almanya'da tanıştığı Rebecca S. (30) ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında 'Nazar' ismini verdikleri oğlu dünyaya geldi.

        Umut K., 1 yıl sonra Alman sevgilisi ile birlikte babasından ayrılarak yeniden evlenen annesi Hanife Taşdemir Stief’i ziyaret etmek için Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine geldi.

        Almanya’da 'Uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarıldığı için geri dönmeyen Umut K., sevgilisinin de oğlunu alıp, dönmesine izin vermedi.

        Umut K., Türkiye'de kalmak istemeyen Rebecca S.’ye, 1 yaşındaki oğlu Nazar S.’nin kaybolduğunu söyleyerek kaçırdı. Rebecca S., polise gidip şikayette bulunduktan sonra ülkesine geri dönerken; olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        7 YIL SONRA BULUNDU

        Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı da kayıp çocuğun bulunmasına yönelik soruşturma başlattı.

        Başsavcı Yusuf Canik’in yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'nin talimatı ile Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro, Cinayet Büro ve Kayıp Şahıslar Büro amirliklerinden oluşturulan 6 kişilik özel ekip, 7 yıl boyunca izine rastlanılmayan Nazar'ı, 30 gün süren teknik ve fiziki takiple 300 saatlik kamera görüntüsünü inceleyip, babaannesi tarafından alıkonulduğu harabe evde buldu.

        10 Mart’ta düzenlenen operasyonla çocuk kurtarılırken; babaanne Hanife Taşdemir Stief ile evin sahibi olan halasının oğlu Recai M. gözaltına alınıp, tutuklandı. Recai M., yapılan itiraz sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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        ANNESİ VE KIZ KARDEŞİYLE YAŞIYOR

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan Nazar S., DNA testi sonrası annesi olduğu kesinleşen Rebecca S.’ye teslim edildi. Nazar, yaşamını annesi ve kız kardeşi Emilia Zafira ile Almanya'da sürdürürken, bir yandan kreşe gidiyor, bir yandan da Almanca eğitimi alıyor.

        BABAANNE YARGILANMAYA BAŞLADI

        Tutuklu sanık babaanne Hanife Taşdemir Stief ile tutuksuz sanıklar Mustafa T., Ayşe T., Hanife T., Recai M. ve Gülşen A.'nın, '18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti' suçundan 12'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık savunmalarının ardından duruşma, Hanife Taşdemir Stief'in tutukluluğunun, diğer sanıkların da adli kontrol şartlarının devam etmesine karar verilerek ertelendi.

        YENİ GÖRÜNTÜLER DAVA DOSYASINDA

        Öte yandan DHA muhabiri, Hanife Taşdemir Stief’in cep telefonunda son 1 yılda kaydedilen fotoğraf ve videolara ulaştı. Nazar'ın polis operasyonu ile kurtarıldığı evde son 1 yılda çekilen fotoğraflarda evin içinde ve bahçesinde yemek yediği, şişme havuza girip serinlediği, ağaçtan meyve topladığı ve karda oynadığı görüldü.

        Videolarda da yine oyun oynadığı görülen Nazar, çiçek toplarken de görüntülendi. Bir diğer videoda ise Nazar S.’nin babaannesi Hanife Taşdemir Stief tarafından hediye edilen yavru köpeği ile oynadığı anlar yer aldı. Nazar’ın yavru köpeği kucağına alıp, ninni söyleyerek salladığı görüldü.

        Hanife Taşdemir Stief’in türkü söylediği, Nazar S.’nin de dans ettiği anlar ile Nazar S.'nin evin bahçesinde akülü araba kullandığı anlar da görüntüler yansıdı.

        GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

        Tutuklu babaanne Hanife Taşdemir Stief'in cep telefonu galerisinde bulunan video ve fotoğraflar, dava dosyasına da girdi.

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