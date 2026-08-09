Ünlülerden Cansever'e veda
Bir süredir lösemi tedavisi gören arabesk müzik sanatçısı Cansever, 59 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından birçok ünlü isim, üzüntüsünü dile getirdi
Giriş: 09 Ağustos 2026 - 11:50 Güncelleme:
1
Sibel Can: Güzel sesin ve kendine has yorumunla hep hatırlanacaksın. Mekânın cennet olsun Cansever.
2
İbrahim Tatlıses: Cansever, o güçlü sesini ve güzel yüreğini hiç unutmayacağım. Gönüllerde hep yaşayacaksın. Allah'tan rahmet; ailene ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekânın cennet olsun.
3
Kibariye: Canım kardeşim, güzel kalplim benim mekânın cennet olsun.
4
Gonca Vuslateri: Belki de bazı sesleri bu kadar sevmemizin sebebi, bizim yerimize de hatırlamalarıdır. Güzelim, sen hep öyleydin.
5
Metin Şentürk: Mekânı cennet olsun.
6
Demet Akalın: Kalp kırmayın, dünya bu kadar boş.