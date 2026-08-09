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        Haberler Magazin Ünlülerden Cansever'e veda

        Ünlülerden Cansever'e veda

        Bir süredir lösemi tedavisi gören arabesk müzik sanatçısı Cansever, 59 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından birçok ünlü isim, üzüntüsünü dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 11:50 Güncelleme:
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        1

        Sibel Can: Güzel sesin ve kendine has yorumunla hep hatırlanacaksın. Mekânın cennet olsun Cansever.

        2

        İbrahim Tatlıses: Cansever, o güçlü sesini ve güzel yüreğini hiç unutmayacağım. Gönüllerde hep yaşayacaksın. Allah'tan rahmet; ailene ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekânın cennet olsun.

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        Kibariye: Canım kardeşim, güzel kalplim benim mekânın cennet olsun.

        4

        Gonca Vuslateri: Belki de bazı sesleri bu kadar sevmemizin sebebi, bizim yerimize de hatırlamalarıdır. Güzelim, sen hep öyleydin.

        5

        Metin Şentürk: Mekânı cennet olsun.

        6

        Demet Akalın: Kalp kırmayın, dünya bu kadar boş.

        7

        Hüsnü Şenlendirici: Güzel insan, Rahmetle...

        8

        Nihat Doğan: Mekânı cennet olsun.

        9

        Hakan Taşıyan

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