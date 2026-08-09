Fenerbahçe'den Ayase Ueda'ya resmi teklif!
Romelu Lukaku için kişisel şartlarda anlaşan Fenerbahçe, Napoli ile anlaşamaması halinde Feyenoord forması giyen Ayase Ueda için temaslara başladı ve ilk teklifini Hollanda ekibine iletti.
Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Fenerbahçe, hücum bölgesini güçlendirmek istiyor...
Sarı-lacivertliler Vedat Muriqi'in yanına mutlak bir santrfor takviyesi yapmak isterken, listenin ilk sırasında Romelu Lukaku yer alıyor.
Belçikalı yıldızla kişisel şartlarda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Napoli'yi ikna edememesi durumunda B planını hazırladı.
F.BAHÇE'DEN UEDA'YA RESMİ TEKLİF
Hollanda basınından FR12'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin Feyenoord forması giyen Ayase Ueda için resmi teklif yaptığı belirtildi.
TEKLİF 20 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE
Sarı-lacivertlilerin Hollanda ekibine ilettiği teklifin 20 milyon Euro'nun üzerinde olduğu kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Feyenoord'da 31 maça çıkan 27 yaşındaki golcü, 25 gol - 2 asistlik performans sergiledi.