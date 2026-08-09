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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Şu anda ABD ile herhangi bir müzakere yürütmüyoruz

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Şu anda ABD ile herhangi bir müzakere yürütmüyoruz

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile temaslar ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Taraflar arasında arabulucular üzerinden mesaj alışverişinin sürdüğünü belirten Arakçi, "Şu anda ABD ile herhangi bir müzakere yürütmüyoruz. Arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişi yapılıyor ancak bunun adı müzakere değil." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile şu anda herhangi bir müzakere yürütmediklerini belirterek, Washington yönetimi mutabakat zaptında ihlal ettiği hususları telafi etmediği sürece müzakerelerin yeniden başlamayacağını söyledi.

        İran devlet televizyonuna konuşan Arakçi, ABD ile temaslar ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Taraflar arasında arabulucular üzerinden mesaj alışverişinin sürdüğünü belirten Arakçi, "Şu anda ABD ile herhangi bir müzakere yürütmüyoruz. Arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişi yapılıyor ancak bunun adı müzakere değil." dedi.

        Arabulucuların yeniden karşılıklı anlayış zemini oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Arakçi, müzakerelerin yeniden başlaması için ABD'nin mutabakat zaptının ihlaline ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

        Arakçi, "Muhtıranın ihlal edilmesi sona ermediği ve ABD, mutabakat zaptında ihlal ettiği hususları telafi etmediği sürece müzakerelerin yeniden başlaması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

        İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için öne sürdüğü şartları aracılar vasıtasıyla ABD tarafına iletti

        Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile yürütülen müzakerelere ilişkin ise Arakçi, Umman'la anlaşmaya varılmasının Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması anlamına gelmediğini yineledi.

        Arakçi, "Umman ile yürüttüğümüz müzakereler, Hürmüz Boğazı'nın açılacağı anlamına gelmiyor. Bunun gerçekleşmesi için başka şartların da sağlanması gerekiyor. Bu şartlar, aracılar vasıtasıyla ABD tarafına iletildi." dedi.

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