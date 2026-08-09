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        Haberler Dünyadan 90 kilo veren John Goodman'ı tanımak neredeyse imkansız

        90 kilo veren John Goodman'ı tanımak neredeyse imkansız

        Amerikalı oyuncu John Goodman, verdiği 90 kiloyla bambaşka birine dönüştü. Yaşam tarzı değişikliğiyle zayıflayan oyuncuyu, son haliyle görenler tanımakta zorlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 14:45 Güncelleme:
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        Onu tanımak neredeyse imkansız

        John Goodman'ın 90 kilo vermiş halini ortaya koyan yeni fotoğrafında onu tanımak neredeyse imkansız. 74 yaşındaki oyuncu, meslektaşı David DeLuise ile fotoğraf çektirdi. İkilinin bir markette görüldüğü fotoğrafı 54 yaşındaki DeLuise, "O benim çocukluğumdu! Efsane! Bunu birine söyleyebildiğim için çok mutluyum. Bilenler bilir" notuyla paylaştı.

        Fotoğrafa yapılan yorumlarda, hayranlarının dikkati en çok Goodman'ın kilosunda yoğunlaştı. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncuyu tanımakta güçlük çektiklerini belirten yorumlar yaptı.

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        Goodman daha önce, bir zamanlar yaklaşık 178 kilo ağırlığına ulaştıktan sonra yaptığı yaşam tarzı değişikliklerini açıklamıştı. 2007'de alkolü bırakan oyuncu, o zamandan beri kilo vermeyi sürdürmenin ne kadar çaba gerektirdiği hakkında açık sözlü bir şekilde konuşmuştu.

        "KENDİME BAKMAKTAN BIKTIM"

        2016'da ABC News'e verdiği röportajda Goodman, "Kendime bakmaktan bıktım, usandım. Aynanın karşısında tıraş oluyorsunuz ve kendinize bakmak istemiyorsunuz. Tehlikeli bir hal alıyor" demişti.

        Goodman, dönüşümünü sürdürmede aktif kalmanın önemli bir rol oynadığını, buna köpeklerini gezdirmek ve boks yapmak gibi aktivitelerin de dahil olduğunu belirtmişti.

        Emmy ve Altın Küre ödüllü Goodman, bugüne dek 'Çakmaktaşlar', "Büyük Lebowski', 'Digger' gibi yapımlarda rol aldı.

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        #John Goodman
        #kilo verme
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