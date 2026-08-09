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        Haberler Dünyadan Britney Spears: Annelikte başarısız oldum

        Britney Spears: Annelikte başarısız oldum

        Kevin Federline'dan boşandıktan sonra çocuklarıyla mesafeli bir ilişki yürüten Britney Spears, 19 ve 20 yaşlarındaki oğullarıyla yıllar sonra arasını düzeltse de pişmanlıklarını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 09:53 Güncelleme:
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        "Annelikte başarısız oldum"

        Britney Spears, annelik konusunda yaptığına inandığı hataları, yeni sosyal medya paylaşımında sıraladı. 44 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, X hesabından oğulları Sean Preston ve Jayden'ın bir fotoğrafını uzun bir açıklamayla birlikte paylaştı. Açıklamasına, çocuklarının küçükken, kendi anne ve babası tarafından gizlice bir plaja götürüldüklerini söyleyerek başlayan Spears, ebeveynleriyle olan ilişkisini de anlattı.

        "Onların o havalı gizli buluşmalarının bir parçası yapılmayışımın nedenini merak ediyordum" diyen şarkıcı, "Annem ve babam gibi insanların çocuklarımla gizli hayatlar yaşamalarının kabul gördüğü bir ülkede yaşamak beni moral olarak çökertiyordu. Dürüst olmak gerekirse, iki ay boyunca dizlerimin üzerine çöküp ağladım" ifadesini kullandı.

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        "GEÇMİŞTEKİ HATALARIMDAN DOLAYI ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM"

        Oğullarından birinin Tanrı'ya inanmadığını söylediğini aktaran Spears, kendisinin ise hayatı boyunca her gün dua ettiğini belirterek bu duruma çok üzüldüğünü belirtti.

        “O an bir anne olarak başarısız olduğuma inandım, çünkü biliyorum ki cennetin krallığında yüce bir Kutsal Ruh oturuyor. Orada bulundum, bunu hissettim. Çocuklarıma ve genel olarak insanlara geçmişteki hatalarım için özür dilediğimi söylemek istiyorum" diyen Spears, “Eskiden inanılmaz derecede zekiydim ve yüzde 100 cahil bir sistemde beynim yıkanmıştı, her lanet olası insan benden faydalanıyordu. Gençken gözlerimdeki yaşama sevincini, her zaman başkalarını memnun etmeye istekli ve hayata aç halimi özlüyorum. Her şeye inanılmaz derecede tutkuluydum" ifadesini kullandı.

        Spears, bir zamanlar kendisi için çalışan eski dansçı Kevin Federline ile iki yıl süren evliliğini 2007'de bitirdi. 24 yaşındayken ilk oğlu Sean Preston’ı, 25 yaşındayken ise ikinci oğlu Jayden James’i kucağına aldı. Oğulları Sean Preston 20, Jayden James ise 19 yaşında.

        Spears boşandıktan sonra oğullarının velayeti, Federline'da kaldı. Şarkıcının uzun yıllar oğullarıyla kopuk bir ilişkisi vardı. Şarkıcı, eski eşi Kevin Federline'ın çocuklarını kendisinden uzaklaştırdığını iddia ederken, Federline ise, çocuklarının şarkıcının sosyal medya sitesinde yayımladığı neredeyse çıplak fotoğrafları nedeniyle onunla görüşmeme kararı aldıklarını açıklamıştı. Ancak Spears, 2025'te oğullarıyla arasının düzeldiğini sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

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        #Britney Spears
        #ANNELİK
        #britney spearsın çocukları
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