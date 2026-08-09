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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!

        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!

        Gaziantep'te husumetlisi 68 yaşındaki Ökkeş K.'yi tabanca ile yaralayan saldırgan, taksi ile kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelinin siyah çarşaf giyindiği görülürken, yaşananlar araç kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 14:21 Güncelleme:
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        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!

        Gaziantep'te husumetlisi Ökkeş K.'yi (68) tabanca ile yaralayan İ.T. (51), taksi ile kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelinin siyah çarşaf giyindiği görülürken, yaşananlar araç içi kameraya yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, 7 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre; camiye giden Ökkeş K.'nin yanına yaklaşan siyah çarşaf giyinmiş husumetlisi İ.T., tabanca ile peş peşe ateş açtı.

        Ökkeş K. kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ökkeş K. ambulansla hastaneye kaldırdı.

        ŞÜPHELİ TAKSİDE YAKALANDI

        Olayın ardından taksi ile kaçmaya çalışan İ.T., polis tarafından aracın durdurulması ile yakalandı. O anlar araç içi kameraya yansırken, gözaltına alınan İ.T. işlemleri sonrası tutuklandı.

        Diğer yandan şüphelinin üzerinde, 2 tabanca ile 1 susturucu aparatı bulundu. İkilinin arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet yaşadığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

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