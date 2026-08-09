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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın prostat kanserinin yayıldığı açıklandı

        Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın prostat kanserinin yayıldığı açıklandı

        Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, babasının prostat kanserinin kemiklerine ve vücudunun diğer bölgelerine yayıldığını açıkladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 09:42 Güncelleme:
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        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı

        Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, babasının kanserinin yayıldığını, kemiklerine metastaz yaptığını açıkladı.

        Hunter Biden, BBC'ye verdiği mülakatta, "agresif prostat kanseri" teşhisi konulan eski Başkan Joe Biden'ın sağlık durumuna ilişkin konuştu.

        Kanserle mücadeleyi "izlemesi zor" şeklinde nitelendiren Hunter Biden, babası Joe Biden'ın kanserinin yayıldığını, kemiklerine ve başka bölgelere metastaz yaptığını belirtti.

        Biden, babasının oldukça dirençli olduğunu belirterek, çoğu zaman yaşadığı ağrıları paylaşmadığını kaydetti.

        Kanserle mücadele sürecini izlemenin ailesi için son derece zor olduğunu aktaran Hunter Biden, babası Joe Biden’ın kasım ayındaki ara seçimlerin ardından ‘Bana Söz Ver, Amerika’ adlı anı kitabının yayınlanacağını da duyurdu.

        Biden'ın ofisinden Mayıs 2025'te yapılan açıklamada, eski Başkan Biden'a "agresif prostat kanseri" teşhisi konulduğu duyurulmuştu.

        Sözcüsü, Ekim 2025'te yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı'nın prostat kanseri tedavisinin bir parçası olarak radyoterapiye başladığını belirtmişti.

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