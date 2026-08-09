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        Haberler Gündem Güncel Yasağa rağmen denize gitmişlerdi... Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı

        Yasağa rağmen denize gitmişlerdi... Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı

        Kocaeli'de denize girmenin yasak olduğu Kumcağız Sahili'nde ablasını kurtarmak için suya giren 19 yaşındaki Arif Tosun, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Tosun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ablasının tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 15:07 Güncelleme:
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        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde girmenin yasak olduğu denizde ablasını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren Arif Tosun (19), hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'da yer alan habere göre olay; sabah saatlerinde Kandıra ilçesine bağlı Kumcağız Sahili'nde meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı sahilde suya giren kadın, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

        Durumu fark eden Arif Tosun da ablasını kurtarmak için denize girdi. Bu sırada ablasını kurtarmaya çalışan Tosun, dalgaların arasında akıntıya kapıldı.

        Çevredekiler tarafından kıyıya çıkartılan ve boğulma tehlikesi geçiren abla-kardeş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Arif Tosun, kurtarılamadı. Tosun'un ablasının tedavisi sürerken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        #kocaeli
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