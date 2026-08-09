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        Haberler Dünya Pentagon, İran ile savaşta azalan mühimmat stoku için savunma şirketlerinden hızlanmalarını istedi

        Pentagon, İran ile savaşta azalan mühimmat stoku için savunma şirketlerinden hızlanmalarını istedi

        Washington Post'un ulaştığı belgelere göre, Pentagon İran'a yönelik savaşta azalan mühimmat stoku için savunma şirketlerinden silah üretimini ve teslimatını hızlandırmasını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 10:00 Güncelleme:
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        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle

        ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran'a yönelik saldırılarla mühimmat stokunun azalması nedeniyle savunma sanayisi şirketlerinden silah üretimi ve teslimatını hızlandırmalarını istediği belirtildi.

        The Washington Post'un ulaştığı ve daha önce yayımlanmayan Pentagon belgesine göre Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg, savunma sanayisi şirketlerinin yöneticilerine gönderdiği yazıda kritik askeri kabiliyetlerin üretim ve teslimat süreçlerinin hızlandırılmasını talep etti.

        Feinberg, şirketlerden "çok daha hızlı ve agresif teslimat takvimleri" oluşturma veya kritik kabiliyetlerin üretimini artırma planlarını 21 gün içinde Pentagon'a sunmalarını istedi.

        "Yıllar süren geliştirme süreçleri kabul edilemez." ifadesini kullanan Feinberg, program takvimlerinin önemli ölçüde hızlandırılması ve üretim kapasitesinin şimdi genişletilmesi gerektiğini belirtti.

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        Feinberg, savunma sanayisi şirketlerinden üretim kapasitesini artırmak için somut yatırımlar ve tesis genişletme planları sunmalarını da talep etti.

        İran ile savaş, mühimmat stoklarını tüketti

        ABD'nin savaşın ilk ayında 850'den fazla Tomahawk füzesi, 1000'den fazla Patriot ile Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) sistemlerini kullandığı, ayrıca ordunun taktik balistik füzelerinden 1300'den fazlasını ateşlediği belirtiliyor.

        Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) analizine göre, savaş öncesi yaklaşık 2 bin 200 olan küresel Patriot füzesi stoku 827'nin, 452 olan THAAD füzesi stoku ise 278'in altına geriledi.

        ABD Savunma Bakanlığı, nisanda yaptığı açıklamada, kritik füze bileşenlerinin üretim kapasitesini üç katına çıkarmak amacıyla Boeing ve Lockheed Martin ile çerçeve anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

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